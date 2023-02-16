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Трубин, Зубков и Траоре в старте Шахтера на Ренн
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 16 февраля, донецкий "Шахтер" проведет свой первый (условно домашний) матч 1/16 финала
Начнется матч в 19:45, и команды уже огласили стартовые составы на поединок:
"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре.
Запасные: Шевченко, Пятов, Тейлор, Фарина, Козик, Ракицкий, Джурасек, Топалов, Назарина, Петряк, Сикан, Келси.
"Ренн": Манданда, Трюффер, Белосьян, Омари, Спенс, Токо-Экамби, Угочукву, Докю, Бурижо, Гюйри, Калимуэндо-Муинга
Запасные: Доган Алемдар, Сален, Родон, Теате, Сантамария, Ву, Тет, Майер, Мелинг, Г. Дуэ, Д. Дуэ, Салах
Напомним, что матч Шахтер – Ренн начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
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