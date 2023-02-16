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Лига Европы. Рома проиграла Зальцбургу, нули Аякса и Униона

Лига Европы
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Один гол на четыре команды

Лига Европы. Рома проиграла Зальцбургу, нули Аякса и Униона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, раунд плей-офф, первые матчи

Амстердам, “Йохан Кройф Арена”

“Аякс” – “Унион” Берлин 0:0

“Аякс”: Рульи – Ренсх, Тимбер, Басси, Вейндал (Бробби 46) – Альварес, Тейлор – Бергейс, Кудус, Бергвейн (Классен 75) – Тадич

“Унион”: Реннов – Лейте, Кнохе, Дуки – Руссийон (Гиссельманн 90), Лаидуни, Торсби, Хедира, Юранович – Беренс (Сьбеташо 70), Беккер (Михель 82)

Предупреждения: Хедира 57, Дуки 85

Зальцбург, “Ред Булл Арена”

“Ред Булл Зальцбург” – “Рома” 1:0

Гол: Капальдо 88

“Зальцбург”: Кен – Дедич, Соле, Павлович, Ульмер – Капальдо, Гурна-Дуат, Зейвальд – Сучич (Глох 82) – Окафор (Кейта 82), Фернандо (Адаму 60)

“Рома”: Патрисиу – Ибаньес, Смоллинг, Манчини – Эль Шаарави, Матич, Кристанте, Залевский – Пеллегрини (Вейналдум 74), Дибала (Джелик 46) – Абрахам (Белотти 74)

Предупреждения: Павлович 84, Койта 86, Глох 90+4 – Ибаньес 90+2

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В статье: Жозе Моуриньо Аякс (Амстердам) Зальцбург (Австрия) Лига Европы Рома (Рим) Унион (Берлин)
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