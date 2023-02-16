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Шахтер – Ренн. 1:0. Крыськив быстрым голом выводит команду вперед

Лига Европы
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Отличное начало команды Йовичевича

Шахтер – Ренн. 1:0. Крыськив быстрым голом выводит команду вперед

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Шахтер" открыл счет в матче 1/16 Лиги Европы против "Ренна". Отличился Дмитрий Крыськив.

Михайличенко нанес удар по воротам, который удалось парировать Стиву Манданда. Первым на подборе оказался Дмитрий, который мощно пробил в ближнюю девятку.

11' Дмитрий Крыськив – 1:0.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Ренн Дмитрий Крыськив
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