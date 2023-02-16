Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер – Ренн. 1:0. Крыськив быстрым голом выводит команду вперед
Отличное начало команды Йовичевича
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" открыл счет в матче 1/16 Лиги Европы против "Ренна". Отличился Дмитрий Крыськив.
Михайличенко нанес удар по воротам, который удалось парировать Стиву Манданда. Первым на подборе оказался Дмитрий, который мощно пробил в ближнюю девятку.
11' Дмитрий Крыськив – 1:0.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Politico: США не поощряют Украину возвращать Крым
- Полесье по пенальти обыгрывает чемпиона Эстонии, ЛНЗ громит Оболонь. Таблица спаррингов Первой лиги
- "Очень рад работать с этими пацанами". Шаран - о драке Миная и Шинника
- Шахтар – Ренн. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн