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Шахтер – Ренн. 2:1. Экамби сокращает отставание своей команды
Шансы есть
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"Ренн" отыгрывает один мяч отставания у "Шахтера" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Отличился Карл Токо-Экамби.
Жереми Доку отдал качественный пас в штрафную и Экамби выиграл борьбу за мяч. Точный удар в правый угол изменил счет на табло.
59' Карл Токо-Экамби – 2:1.
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