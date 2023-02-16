Шахтер – Ренн. 2:1. Экамби сокращает отставание своей команды

"Ренн" отыгрывает один мяч отставания у "Шахтера" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Отличился Карл Токо-Экамби.

Жереми Доку отдал качественный пас в штрафную и Экамби выиграл борьбу за мяч. Точный удар в правый угол изменил счет на табло.

59' Карл Токо-Экамби – 2:1.