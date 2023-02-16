Барселона – Манчестер Юнайтед 2:2. Классика футбола в Лиге Европы

Мега крутий матч! Нехай сховаються деякі ігри ЛЧ! Барса в ЛЛ і в єврокубках як дві різні команди. Тер Штеген все тягне в чемпіонаті, а тут підвів у першому голі. Кунде теж сьогодні сам не свій в захисті... Заміни ніяк не посилили гру, Фаті і Ферран слабо. Хоча Барса могла і дотиснути і перемогти сьогодні. Незважаючи на нічию отримав задоволення від гри. Нас чекає не менш видовищний другий матч!