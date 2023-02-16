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Барселона – Манчестер Юнайтед 2:2. Классика футбола в Лиге Европы

Лига Европы
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(2 голосов)

Команды показали отличный атакующий футбол и могли забивать еще больше

Барселона – Манчестер Юнайтед 2:2. Классика футбола в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига Европы

Стыки плей-офф раунда, первый матч

16 февраля, 19:45. "Камп Ноу" (Барселона)

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Алонсо 50, Рафинья 76 – Рашфорд 53, Кунде 59 (авт.)

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Алонсо (Кристенсен 66), Альба (Бальде 67) – Педри (Роберто 41), де Йонг, Кессье (Фати 67) – Рафинья (Торрес 83), Левандовский, Гави

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласия – Каземиро, Фред – Санчо (Гарначо 82), Фернандеш, Рашфорд – Вегхорст

Предупреждения: Альба 30, Гави 73 – Варан 43, Каземиро 65, тен Хаг 66, Маласия 72

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед
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Комментарии (28)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.02.2023 в 22:13
Питання на засипку вболівальникам Реалу: скажіть чесно ви раділи, коли вихованець мадридського клубу Алонсо забив гол?
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
16.02.2023 в 22:13
Среалу в чемпе за такую игру рукой пеналь бы дали всенепременнейше.
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0
-1
La Scala (Milano)
16.02.2023 в 21:58
Доброго вечора! Матч не дивився, адже грав в цей час наш український Шахтар. Але в кінці побачив як після завершення матчу до рефері підбіг Хаві і розпочав дуже щось там розмахувати руками та сперечатися. Запитання до адекватних вболівальників: невже знову у Барселони винні судді? Ж причини так вважати?
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+3
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2023 в 22:00
Желтопузый, присядь на ***
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+2
-3
La Scala (Milano)
16.02.2023 в 22:04
Вибач будь-ласка. Я просив адекватним вболівальникам дати відповідь. А ти сам присядь на ***. І сам ти жовтопузий, дурник. Я тебе не знаю, але твої коменти показують рівень твого інтелекту...
+3
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2023 в 22:06
Зато мы тебя знаем дурачка многоликого
+1
-3
La Scala (Milano)
16.02.2023 в 22:07
Ти - дебіл
+3
-2
La Scala (Milano)
16.02.2023 в 22:07
+3
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.02.2023 в 22:02
Особисто я не люблю коментувати суддівство, як є так є, нічого не зміниш. Критичних помилок, які вплинули б на результат я не помітив. А дрібних- у всіх іграх вистачає. Барса могла і без суддів виграти.
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+1
0
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Campeón
16.02.2023 в 22:04
якщо Каземіро забив би в свої ворота
+1
-2
La Scala (Milano)
16.02.2023 в 22:06
Дякую
+3
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
16.02.2023 в 22:03
ДВА моменти, що явно "тягнули на пенальті" судді проігнорували! А при такий такий запеклій більш-менш рівній грі це багато що вирішує!
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+1
-1
avatar
Campeón
16.02.2023 в 22:09
момент з альбою - гра в м'яч, можливо дотик був мінімальний, але красиво він потім почав імітувати біль і стаждання на полі. момент з рукою - такі пенальті навіть на дитячому майданчику зараз не ставлять навіть школярі знають правила краще дядька Спокійного
+1
-1
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Spokoyno (Київ)
16.02.2023 в 21:57
Дійсно по назві команд... Матч достойний ЛЧ, але поки ці гранди не дотягують... По дійсно яскравій грі важко віддати комусь перевагу. Кількість ударів по воротам по 18. Хоч де Хеа на пару сейвів більше зробив, а тер Штеген з такого гострого кута пустив! Ну і суддівство Альбі під час удару ПРЯМОЮ ногою врізають у кістку... Вгадайте хто отримав картку? І переривання РУКОЮ паса теж для арбітрів виявилось не вартим уваги! Згоден з Олегом ... Не варто на другорядному єврокубковому змаганню "пупка рвати" Той же Педрі в чемпіонському марафоні більше необхідний.
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0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.02.2023 в 21:51
Мега крутий матч! Нехай сховаються деякі ігри ЛЧ! Барса в ЛЛ і в єврокубках як дві різні команди. Тер Штеген все тягне в чемпіонаті, а тут підвів у першому голі. Кунде теж сьогодні сам не свій в захисті... Заміни ніяк не посилили гру, Фаті і Ферран слабо. Хоча Барса могла і дотиснути і перемогти сьогодні. Незважаючи на нічию отримав задоволення від гри. Нас чекає не менш видовищний другий матч!
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
16.02.2023 в 22:04
Хави странный, какой-то.. У Рафы токо-токо пошла игра, пошли удары в створ, попёрло.. а он его заменил на тупого Торреса.
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0
-3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
16.02.2023 в 22:10
Підтримую! Реакція бразильця на заміну була промовистою...
0
0
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Барселиниуc (землянин)
16.02.2023 в 21:50
Хави не поставил Криса в старте и при малейшем дискомфорте у Педри в первом тайме сразу же заменил его. Приоритеты поставлены. Пройдём МЮ, хорошо, не пройдём, да и х.уй с ним.
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2023 в 21:49
А может Кунде в нападение перевести? В последних матчах он забил больше, чем Левандовски, вот только в свои ворота. ))
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0
-3
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Барселиниуc (землянин)
16.02.2023 в 22:01
Кунде сегодня конкретно косячил. Антигерой матча однозначно.
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0
-3
oda1979 (Запорожье)
16.02.2023 в 21:44
Шлемазлам в Манчестере тапки. Могут и не ехать. Шансов ноль. До уровня ЛЧ хави и его кривоногие не дотягивают совсем.
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+5
-2
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Campeón
16.02.2023 в 21:44
Незабаром останній матч барси в ЛЄ цього сезону
Ответить
+5
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.02.2023 в 21:45
И хорошо.
Ответить
0
-3
avatar
Campeón
16.02.2023 в 22:02
можливо наступного сезону вам пощастить взяти омріяний кубок ЛЄ
+3
-2
avatar
Campeón
16.02.2023 в 22:02
або хоча б до фінала дійти
+3
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.02.2023 в 21:44
Уххх, второй тайм огонь!
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2023 в 21:50
Дружище, с победой тебя! Шахтёр молодцы!
Ответить
0
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.02.2023 в 21:54
Спасибо братуха! Да здравствует Шахтёр, гордость Украины!
+1
-3

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