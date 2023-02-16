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Барселона – Манчестер Юнайтед 2:2. Классика футбола в Лиге Европы
Команды показали отличный атакующий футбол и могли забивать еще больше
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Стыки плей-офф раунда, первый матч
16 февраля, 19:45. "Камп Ноу" (Барселона)
Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голы: Алонсо 50, Рафинья 76 – Рашфорд 53, Кунде 59 (авт.)
Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Алонсо (Кристенсен 66), Альба (Бальде 67) – Педри (Роберто 41), де Йонг, Кессье (Фати 67) – Рафинья (Торрес 83), Левандовский, Гави
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласия – Каземиро, Фред – Санчо (Гарначо 82), Фернандеш, Рашфорд – Вегхорст
Предупреждения: Альба 30, Гави 73 – Варан 43, Каземиро 65, тен Хаг 66, Маласия 72
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