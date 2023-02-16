Шахтер - Ренн 2:1. Победы добываются и без Мудрика

Жизнь - это череда испытаний и проверок. Футбол здесь не является исключением, так как в спорте номер один, подобно многим другим сферам жизни, часто приходится сталкиваться с определенными трудностями, на которые нужно достойно отвечать. "Шахтер", который весной и летом 2022-го года потерял костяк из легионеров, сумел удивить осенью, добившись успехов в УПЛ и Лиге Чемпионов. Однако зимой клуб продал свою главную звезду в Англию - Мудрик стал игроком "Челси", поставив перед Игорем Йовичевичем труднейшую задачу. Заменить вингера, на котором строилось все и который идеально подходил под любимый стиль наставника (быстрая игра на пространстве) - задача очень сложная. Сегодняшний матч с "Ренном" должен был показать, что придумал хорватский наставник.

Йовичевич поступил логично, но в то же время интересно. Как мы и предсказывали в анонсе, наставник выпустил слева Дмитрия Крыськива, которого активно наигрывал на данной позиции на турецких сборах. Крыськив блеснул в конце осенней части кампании, забив несколько важных голов в рамках чемпионата. Однако сегодня перед ним стояла задача более трудная, и справляться с ней нужно было на не родной для себя позиции. Если говорить о составе "горняков" в целом, то Йовичевич решил не придумывать ничего нового, просто выпустив оптимальный набор игроков. Схожим образом поступил и его оппонент Бруно Женезьо - любимая схема 4-4-2 и все лидеры вышли на поле.

Многие говорят, что "Шахтер" Игоря Йовичевича был слишком зависим от Михаила Мудрика и что без него весной команде будет очень тяжко. Это, возможно, действительно так, но одна из главных особенностей команды осталась с ними даже без светловолосого воспитанника. "Шахтер" как и раньше почти идеально наказывает соперника за любые ошибки. Первый тайм "горняки" завершили с форой "плюс два", при этом нельзя сказать, что по игре "Ренн" был переигран в одни ворота, а опытный Манданда только то и делал, что отбивал летящие в створ мячи. Все было чуть иначе. "Шахтер" открыл счет уже на 11-й минуте, щелкнув соперника по носу после первой же ошибки. Защитник Спенс плохо сыграл на правом фланге, Михайличенко подхватил мяч и на скорости ворвался в штрафную. С ударом фулбека кипер "Ренна" справился, однако на добивании в нужном месте оказался Дмитрий Крыськив - мощный удар в верхний угол и 1:0.

Украинский клуб до конца тайма почти не бежал вперед, однако когда решился на вылазку, счет был сразу удвоен. Снова выпад левым флангом, прострел Крыськива в центр штрафной соперника и фол против Конопли, который оказался первым на мяче. Пенальти. Справедливый. К мячу подошел Бондаренко, который пробил не очень хорошо, но мяч прошел под рукой кипера "Ренна". 2:0. А что соперник, спросите вы? Гости слабо начали тайм, но в середине смотрелись неплохо и даже создали 1-2 неплохих момента. Правда главный шанс команда Женезьо имела после ошибки Бондаренко - Артем неудачно отдал пас возле своей штрафной, выведя на свидание с Трубиным Токо-Экамби. Анатолий спас, героически отбив мяч собой. А "горняки" бы за такое точно наказали.

Двумя безответными голами "Шахтер" неплохо разозлил французского соперника, который вышел очень заряженным на второй тайм. "Шахтер" предсказуемо не лез вперед, однако и контратаки, которыми можно было наказывать соперника, практически полностью отсутствовали в первые минут 15 второй половины. "Ренн" давил и в воздухе витало ощущение скорого гола. Забил его Токо-Экамби, который после навеса от Доку отклеился от игрока "Шахтера", точно пробив в ворота Трубина. Анатолий перед этим совершил несколько неплохих сейвов, да и в пропущенном голе винить его вряд ли стоит.

После забитого гола французская сторона сбавила обороты, что позволило "Шахтеру" выровнять игру. А точнее, убить её. После точного удара Экамби максимум, что можно вспомнить - это 1-2 приличных момента на две команды, которые были созданы за более чем полчаса игры. Главный шанс еще сильнее увеличить отрыв "горняков" был у Тараса Степаненко, однако опытный опорник пробил выше после подачи углового. Хотя было очень опасно. По итогу, "Шахтер" побеждает в первом матче 1/16 Лиги Европы, максимально наказав соперника за ошибки в первом тайме. Учитывая, что "горняки" провели свой первый матч в 2023-м год, еще и против команды из топ-5 европейских лиг, мы считаем, что коллектив Йовичевича заслужил на комплимент и хорошую оценку. Оказывается, побеждать можно и без Мудрика, главное теперь подтвердить данный тезис во Франции. Ответная встреча состоится уже через неделю.

ЛЕ, стыковые матчи. Первая игра

16 февраля, Варшава, стадион "Войска Польского"

Шахтер - Ренн 2:1

Голы: Дмитрий Крыськив 11, Артём Бондаренко 45 (пен.) - Карл Токо Экамби 59

Шахтер: Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 77), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив (Иван Петряк 77), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля

Ренн: Стив Манданда, Бенжамен Буриго, Карл Токо Экамби (Ловро Майер 77), Жанюель Белосян, Жереми Доку (Ибрахим Салах 71), Амин Гуйри (Дисаер Ду 71), Джед Спенс, Арно Калимуэндо-Муинга, Адриен Трюффер, Вармед Омари, Чимуаня Угочукву (Батист Сантамария 77)

Предупреждения: Тарас Степаненко 40, Богдан Михайличенко 85, Александр Зубков 85 - Бенжамен Буриго 43, Чимуаня Угочукву 57, Вармед Омари 86