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Трубин - лучший игрок матча с Ренном по версии SofaScore. Степаненко - по версии WhoScored

Лига Европы
(1 голосов)

Горнякам пришлось отрабатывать в обороне

Трубин - лучший игрок матча с Ренном по версии SofaScore. Степаненко - по версии WhoScored

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Варшаве обыграл французский "Ренн" (2:1).

По итогам матча статистический портал SofaScore признал голкипера Анатолия Трубина лучшим игроком в составе украинской команды.

Он получил оценку 7.2 (совершил 5 сейвов и 2 выноса мяча).

А вот по версии WhoScored лучшими в составе украинской команды стал опорник Тарас Степаненко (также 7.2).

Трубин - лучший игрок матча с Ренном по версии SofaScore. Степаненко - по версии WhoScored - изображение 1Трубин - лучший игрок матча с Ренном по версии SofaScore. Степаненко - по версии WhoScored - изображение 2
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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Анатолий Трубин
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
16.02.2023 в 22:41
У рена провальні оцінку у гравця, який привіз пенальті, та у невпевнено відігравшого Манданди. Виходить з оцінок, індивідуально Рен краще зіграв .. - спірно! Шкода, що немає загальної оцінки командним діям, адже саме це, на мою думку, стало запорукою успіху.
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Romerik (YNWA)
16.02.2023 в 23:08
Оцінки цих всіх порталів не відповідають дійсності взагалі. Вони вираховують лише кілька конкретних показників
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download1 (huyersk)
16.02.2023 в 22:38
Таку впевненість та спокій, як у Трубіна сьогодні, не у кожної зірки побачиш!
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