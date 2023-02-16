Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин - лучший игрок матча с Ренном по версии SofaScore. Степаненко - по версии WhoScored
Горнякам пришлось отрабатывать в обороне
shakhtar.com
"Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Варшаве
По итогам матча статистический портал SofaScore признал голкипера Анатолия Трубина лучшим игроком в составе украинской команды.
Он получил оценку 7.2 (совершил 5 сейвов и 2 выноса мяча).
А вот по версии WhoScored лучшими в составе украинской команды стал опорник Тарас Степаненко (также 7.2).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Жирный улов. ВСУ ликвидировали подполковника армии РФ
- СМИ раскрыли зарплату Малиновского в Марселе
- Politico: США не поощряют Украину возвращать Крым
- Шахтар – Ренн. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
16.02.2023 в 22:41
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
16.02.2023 в 23:08
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
16.02.2023 в 22:38
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн