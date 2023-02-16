Хави о матче с МЮ: Считаю, что рука Фреда – явный пенальти. Было чувство, что можем забить победный

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал матч с "Манчестер Юнайтед" (2:2) в 1/6 финала Лиги Европы. "Поедем на Олд Траффорд за путевкой в следующий раунд", – приводит его слова Marca.

"Очень равный матч. Мы встречались с отличной командой – очень трудолюбивой и физически крепкой, хорошо знающей, как надо бороться.

Но мы нашли к ней подход. Было чувство, что мы можем забить победный гол.

Все решится на "Олд Траффорд". Мы поедем туда за путевкой в следующий раунд.

В матче против "МЮ" вы находитесь под давлением, соперник выигрывает много дуэлей. Порой нам тяжело было вывести мяч вперед, но в целом мы справились. Также мы хорошо прессинговали после потери мяча, но у "МЮ" отличные футболисты, принимающие правильные решения.

Я считаю, что (в эпизоде с попаданием мяча в руку Фреду на 85-й минуте) пенальти очевидный. Я после матча подошел к судье и сказал о том, что это явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит. Судья сказал, что рука находилась близко к телу, но я считаю, что это пенальти.

Мы хотели выиграть и имели отличную возможность в конце матча. Жаль, что не удалось", – сказал Хави.

Ответный матч пройдет 23-го февраля. К тому времени у "Барселоны" должен восстановиться бускетс, но не сможет сыграть Гави (перебор карточек) и под вопросом Педри с Усманом Дембеле.