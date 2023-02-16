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Барселона – Манчестер Юнайтед. 2:2. Равный матч с двумя вратарскими голами – Видео обзор
Спорные судейские решения сделали встречу ещё интереснее
Фото: https://twitter.com/ManUtd
"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы (2:2). Судья помог сделать встречу ещё и противоречивой.
Барселона – Манчестер Юнайтед. 2:2
Голы: 50' М. Алонсо, 76' Рафинья – 52' М. Рэшфорд 59' Ж. Кунде (а.г)
Так как правило выездного гола отменили, у команд будут равные шансы в ответном поединке. Он состоится в Манчестере 23-го февраля.
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