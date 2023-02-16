Лига Европы. Севилья раздавила ПСВ, Спортинг опозорился, голевое шоу в Леверкузене

"Севилья" пятый раз кряду победила дома, а вот ПСВ продолжает лихорадить после зимних продаж Гакпо и Мадуэке.

Сегодня голландцы неплохо навязывали борьбу "Нервиону" в первом тайме, но стоило им пропустить, как моментально развалились. И психология, и оборона у ПСВ ни к черту.

Касательно "Севильи", то у нее залетало и получалось вообще все - возможно, впервые с начала сезона. Эн-Несири открыл счет после фирменного прострела Наваса; Окампос удвоил его невероятным по траектории ударом с лету; Гудель довел до разгромного, вбежав в штрафную вторым темпом.

Выглядело это по-настоящему мощно, и лишь параллельные поражения "Севильи" в выездных матчах не позволяют говорить о ее выздоровлении. В Эйндховене через неделю, вероятно, будет другой футбол. Хотя, по правде, ПСВ очень, очень разочаровал, и камбэк бы сильно удивил.

Плей-офф раунд ЛЕ. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - ПСВ - 3:0

Голы: Эн-Несири, 45+1, Окампос, 50, Гудель, 55

"Севилья": Буну - Ньянзу, Баде (Фернандо, 16), Гудель - Навас, Жордан, Ракитич, Акунья (Монтьель, 70) - Оливер (Ламела, 70), Хиль (Окампос, 46) - Эн-Несири (Сусо, 63)

ПСВ: Бенитес - Тезе, Рамальо (Обиспо, 90+1), Брантуэйт, ван Анхольт (Мауро Жуниор, 75) - Тиль (Азар, 62), Сангаре, Веерман - Саибари, де Йонг (Фабио Силва, 62), Симмонс

Предупреждение: Ламела, 89

Если в Севилье был урок футбола от старших товарищей для школьников, то в Леверкузене болельщики увидели самый настоящий дворовой футбол. Никакой защиты - только вперед!

Начался обмен ударами с дикого ляпа Градецкого, который уснул с мячом и позволил затолкать себя в ворота Эмболо.

"Фармацевтов", впрочем, это не подкосило. Их быстрые, техничные форварды побежали вперед, и по разу Диаби и Виртцу удалось обыграть в одиночку всю защиту "Монако", которая после ухода Бадиашиля только выглядит грозно. На деле же, это, скорее, колосс с глиняными ногами. Если бы Филипп Клеман полагался лишь на тылы, то его бы давно уволили.

К счастью для тренера, есть у монегасков и сила - это его нападение. Чаще других здесь решает Бен-Йеддер, но сегодня у "Монако" объявились неожиданные герои. То, как Дьятта и Дисаси пробили издали в решающие минуты - такого не ждал никто. Мы даже уверены, что для обоих парней это были самые красивые голы в карьере. "Байер" пытался, но уже не успел ответить, хотя на 98-й минуте мяч опасно заметался по штрафной гостей. Ох и жарко будет через неделю на "Стад Луи ІІ!".

Плей-офф раунд ЛЕ. Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Монако" - 2:3

Голы: Диаби, 48, Виртц, 59 - Градецкий, 9 (автогол), Дьятта, 74, Дисаси, 90+3

"Байер": Градецкий - Фримпонг (Хадсон-Одои, 88), Тапсоба, Та, Хинкепи - Амири (Куссуну, 68), Паласиос - Андрих, Диаби (Адли, 56), Виртц - Гложек (Шик, 88)

"Монако": Нюбель - Агилар (Матсима, 80), Дисаси, Марипан, Кайо Энрике - Дьятта, Фофана, Камара (Матасо, 71), Головин (Якобс, 71) - Эмболо (Бен-Йеддер, 62), Минамино (Бен-Сегир, 46)

Предупреждения: Тапсоба, 14, Виртц, 50, Адли, 63 - Камара, 63, Марипан, 84, Дьятта, 90+6

Плохая игра от "Спортинга". Если кто не понимал, почему "Львы" идут лишь 4-ми в своем чемпионате, то сегодня ответы были получены.

"Мидтьюлланн" - команда простая; прибыв в Лиссабон, датчане припарковали "автобус" и начали ждать свистка. И что предприняли хозяева в ответ? 74% владения мячом, 87% точности передач, 4 угловых, 13 ударов и - внимание - ни одного в створ ворот!

Разочаровали все - от опытного Паулиньо до многообещающих Тринкау и Эдвардса. Ну, а больше других - экс-голкипер "Реала" Адан, который ко всему еще и гол на свои ворота привез, выбив мяч точно на ногу Ашуру.

Да, в одной из последних атак Коатес счет сравнял, но работы у Рубена Аморима - непочатый край. Игра "Спортинга" сейчас никуда не годится. Это не уровень еврокубков.

Плей-офф раунд ЛЕ. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

"Спортинг" - "Мидтьюлланн" - 1:1

Голы: Коатес, 90+3 - Ашур, 77

"Спортинг": Адан - Сен-Жюст, Коатес, Матеус Рейс (Иньясио, 78) - Эсгайю (Бельерин, 65), Угарте (Танлонго, 86), Поте, Нуну Сантуш - Эдвардс, Артур Гомес (Тринкау, 63) - Паулиньо (Шермити, 78)

"Мидтьюлланн": Лессль - Андерссон, Далсгард, Гартенманн, Паулиньо (Бак, 67) - Гигович, Мартинес (Ашур, 67), Ольссон - Исаксен (Симсир, 86), Хайзельберг (Содерберг, 59), Андреасен (Чилуфья, 46)

Предупреждения: Коатес, 88, Танлонго, 90+2 - Мартинес, 63, Исаксен, 83, Гигович, 86