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Тен Хаг о матче с Барселоной: Судейство оказало большое влияние на игру. Я был разочарован, что мы ушли на перерыв со счетом 0:0
Оба менеджера считают, что упустили победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал выступление команды в 1/16 финала Лиги Европы против "Барселоны" (2:2).
"Я думаю, что это была отличная игра. Две атакующие команды, я думаю, что это была игра Лиги чемпионов, даже больше, поэтому я действительно наслаждался игрой. В конце концов (она закончилась) со счетом 2-2, и мы должны закончить противостояние на Олд Траффорд.
Конечно, я отдаю должное Рэшфорду, потому что он в отличной форме, но вся команда выступила хорошо. Я думаю, что это было действительно хорошее командное выступление.
В команде много характера и решимости. Вера, что мы должны были забить первый гол, и значение первого гола очень важны, и это то, чего мы не сделали", – приводит его слова BBC.
"Мы диктовали игру и превосходили (соперника), имея столько моментов. Я был разочарован, что на перерыв ушли со счетом 0:0. Но это была отличная игра, две атакующие команды, мне очень понравилось.
Судейство оказало большое влияние на игру. Явный фол на Рэшфорде, а затем (должна быть) красная карточка. Судьи не могут совершать такие ошибки", – приводит слова менеджера уже журналист Шамун Хафез.
Ответный матч пройдет 23-го февраля на Олд Траффорд. У "Барселоны" не сыграет Гави из-за перебора желтых карточек, а также под вопросом Педри, Усман Дембеле и Серхио Бускетс из-за травм.
Ten Hag: "The refereeing had a big influence in this game. A clear foul on Rashford and then a red card. Referees can't make such mistakes." #MUFC— Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) February 16, 2023
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