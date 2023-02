Тен Хаг о матче с Барселоной: Судейство оказало большое влияние на игру. Я был разочарован, что мы ушли на перерыв со счетом 0:0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал выступление команды в 1/16 финала Лиги Европы против "Барселоны" (2:2).

"Я думаю, что это была отличная игра. Две атакующие команды, я думаю, что это была игра Лиги чемпионов, даже больше, поэтому я действительно наслаждался игрой. В конце концов (она закончилась) со счетом 2-2, и мы должны закончить противостояние на Олд Траффорд.

Конечно, я отдаю должное Рэшфорду, потому что он в отличной форме, но вся команда выступила хорошо. Я думаю, что это было действительно хорошее командное выступление.

В команде много характера и решимости. Вера, что мы должны были забить первый гол, и значение первого гола очень важны, и это то, чего мы не сделали", – приводит его слова BBC.

Судейство оказало большое влияние на игру. Явный фол на Рэшфорде, а затем (должна быть) красная карточка. Судьи не могут совершать такие ошибки", – приводит слова менеджера уже журналист Шамун Хафез.

Ответный матч пройдет 23-го февраля на Олд Траффорд. У "Барселоны" не сыграет Гави из-за перебора желтых карточек, а также под вопросом Педри, Усман Дембеле и Серхио Бускетс из-за травм.

