Тренер Ренна Женезио: Я хотел посмотреть свежих футболистов, которые могли показать что-нибудь новое

Главный тренер "Ренна" Бруно Женезио подвел итог первого матч раунда 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с "Шахтером" (1:2) .

– Объясните выбор основного состава на матч с "Шахтером".

– Я хотел посмотреть свежих футболистов, которые могли показать что-нибудь новое.

– Некоторые играли впервые в паре. Смогли ли они выполнить задание на матч?

– Я здесь не для того, чтобы санкционировать своих игроков. Осознавал, что все они взрослые люди, делая выбор. Понимал, что это может произойти, ведь интенсивность матча была высокой. Не жалею о своем выборе, а даже остался им доволен.

– После первой игры остаются надежды пройти на следующую стадию Лиги Европы?

– Сразу скажу: не думаю, что нам ничего сегодня не удалось. Пожалуй, большинства проблем можно было избежать, но я доволен, что мы показали мотивацию, чего раньше не получалось. Кроме того, продемонстрировали боевой дух, поэтому о позитиве тоже не следует забывать.

– Казалось, ваши игроки могли забивать больше. Может, им не хватило уверенности?

– Я видел проблему с длинными передачами. Соперник тоже дестабилизировал нас своей игрой. Тем не менее, моя команда достойно держалась, ведь после первого гола мы смогли сдержать давление "Шахтера". Уже потом удалось создать шанс и забить гол. Мы испытывали трудности в обороне, слишком много открываясь. Во втором тайме отличились, а в конце поединка могла бы произойти красная карточка, правда, матч уже был прекращен.

– Поражение от "Шахтера" стало шестым для вашей команды в этом году. У вас есть план быстрого выхода из этой ситуации?

– Во-первых, мы всегда обязаны побеждать, потому что мы – "Ренн". Часть матча хорошо с этим справлялась, во втором тайме удалось перехватить инициативу и показать другую игру для наших болельщиков.

– Команда начала сезон неплохо, но сейчас идет серия неудач. Уже в течение следующих 10 дней судьба "Ренна" на многих фронтах может решиться.

– Я не буду повторяться. У нас были проблемы с последней передачей, и мотивация и боевой дух были равны. Это меня мотивирует, и я уверен в своих игроках. Для нас важны не только предстоящие 10 дней, но и те три месяца, которые мы будем тренироваться и играть.