Йовичевич: Возраст игроков? Тогда я – лучший игрок матча, потому что мне 49 лет

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич на послематчевой пресс-конференции подвел итоги первой игры с "Ренном" (2:1) .

– Счет 2:1 с каким настроением позволит "Шахтеру" подойти ко второй игре?

– Очень важно сыграть на победу, чтобы первый тайм из этих двух матчей нокаут-фазы был удачным и чтобы мы с хорошим результатом поехали в Ренн. Матч предоставил нам много информации, и мы сделаем хороший анализ. Отсутствие игровой практики было негативным фактором для нас, мы знали об этом, потому что играем против "Ренна" – одной из команд, которая находилась в лучшей форме в Европе к чемпионату мира, провела 17 матчей подряд без поражений. А сейчас, после мундиаля и по сей день, у них немного кризис в результатах, и мы хотели этим воспользоваться. Но все равно наша последняя официальная игра была 23 ноября прошлого года, и вероятно, что после трех месяцев ты не можешь быть на том уровне, как "Ренн", играющий в чемпионате Франции, входящем в топ-5 в Европе. Это действительно очень хорошая информация и понимание, как бьется команда с характером и качеством: когда умножается качество на характер, это выглядит так, как выглядело в первом тайме, пока был "бензин", скажем так. Во втором тайме потеряли немного контроль, потому что первая линия уже не была настолько свежа из-за тех факторов, которые я называл, и мы не дружили с мячом, насколько хотели бы. Они забили гол, но хорошо, что мы снова захватили инициативу и вообще имели больше голевых моментов, чем соперник. Здесь остается только жалеть, что не смогли забить больше, потому что заслужили это. Поздравляю ребят с огромным сражением сегодня. С тем, как я вчера говорил, чтобы подарили улыбку Никите и Илье – двум ребятам, которые сегодня были на стадионе. Мы отдавали себе отчет, когда терпели, для кого мы играем: для Украины, украинских солдат. Мы знаем, за кого мы играем, и никогда об этом не сможем забыть. Но это только первый тайм. Знаем, что будет очень трудная игра в Ренне – реванш перед большим количеством болельщиков. Они на своем поле очень удачно играют и это хороший тест для нас. Но, считаю, мы будем готовы ко второму матчу даже немного лучше, чем к первому.

– Есть ли у вас понимание, что игроки "Ренна" более молодые, чем игроки вашей команды?

– Вы видели, что у нас в составе тоже молодые игроки, но на футбольном поле все равны. Случается, что футболист, которому 17 лет, стоит 100 миллионов. Тот же Камавинга играл в "Ренне" в 17 лет, да? Если кто хороший игрок, то он хорош. Я бы здесь никого не выделял, у кого больше лет. Тогда я – лучший игрок матча, потому что мне 49 лет.

– Как можете оценить игру Крыськива? Достойно ли он заменил Мудрика на позиции?

– Дима Криськив показал уже своими играми в прошлом чемпионате, на что он способен на другой позиции. Это футболист, обладающий интеллектом, способен подстроиться под командные действия. И сегодня он сыграл очень хорошо на уровне команды. Кроме забитого мяча, именно с него начался второй гол – он отдал на Коноплю. На протяжении всех сборов мы наигрывали несколько вариантов, и Криськив просто сейчас подходит по своим характеристикам под нашу модель игры. Как я вчера и говорил, мы должны научиться жить без Мудрика, дававшего нам совсем другие характеристики. В отличие от него Криськив – другой футболист, но все равно может дать много пользы на этой позиции. Так что подстраиваемся сейчас под него на этой позиции. И еще раз говорю: поздравляю команду, потому что в сегодняшней игре мы знали, что будет тяжело как для первого официального матча. Потому что турецкие сборы и сегодняшний матч – это два совершенно разных спорта. Сегодня был такой уровень адреналина и стресса, который мы не испытывали уже три месяца. Как для первой игры это хорошая информация для нас: как готовиться, какие выводы сделать на второй матч, потому что там нас ожидает очень горячая атмосфера. Вы знаете, что у "Ренна" есть хорошие болельщики, отличный стадион, что они понесутся с первых минут и сделают нам много трудностей. Есть хороший результат, который держит нас в тонусе, и думаю, во втором матче будем в еще лучшей игровой форме. Потому что во втором тайме, вы заметили, немного упала динамика – и это нормально. Они тоже шли ва-банк на инерции после забитого гола, хотя потом успокоились, и мы снова взяли под контроль матч и несколько моментов имели. Жаль, что не забили – был бы счет совсем другим. Потому что конкретных моментов у них не было, какие были у нас. В общем окей, за первый тайм поздравляю ребят.

– Поразил ли вас чем-нибудь "Ренн" или все было ожидаемо?

– Мы тщательно анализировали "Ренн", многие последние поединки: и когда они набирали свой победный ход, и последние 10 матчей, когда они действительно по результатам зашли в маленький кризис, где проблемы с победами. Если не ошибаюсь, то сегодня это шестое поражение у них. У каждой команды свой кризис. Нет команды в мире, не попадающей в определенный кризис, и "Ренн" не исключение. И все же отсутствие нашего игрового тонуса мы хотели компенсировать мотивацией и выполнением нашего тактического плана, которые ставили перед собой через анализ, о котором я сказал. Потому что они очень прессингирующая команда, очень агрессивная, играющая в этой схеме на чужой половине поля, многие головы забили после прессинга у ворот противника. И здесь, если минимальное заблуждение, они этим воспользуются. Да, вижу, что у них проблемы с травмами, но мы тоже имеем неоптимальный состав. Принимая во внимание все плюсы и минусы, должны не забывать, в каком они играют чемпионате, а мы еще не начали его. Турецкое собрание и сегодняшний матч, я вам уже сказал, нельзя сравнить. Поэтому нам было интересно узнать, где мы будем сегодня, как будем выглядеть. Но вижу, что когда команда бьется друг за друга как казаки, то их качество просто не может исчезнуть. Потому что мотивация зашкаливала, и это было видно. Особенно когда "бензина" в первом тайме было достаточно. Во втором тайме немного подсели, имели моменты, но жаль, что не забили третий гол, чтобы было еще легче. И нас ожидает очень тяжелый матч там, поэтому будем готовиться.

– Что было решающим в вашей победе – мотивация, о которой вы сказали, или какие-то другие факторы?

– Конечно, не можешь обыграть такую команду, как "Ренн", если нет тактической дисциплины, индивидуальной ответственности, организации игры, ментальной устойчивости – всех факторов, необходимых, чтобы выиграть матч на таком уровне. Для нас это очень большой вызов – продолжить те же эмоции, которые были в Лиге чемпионов. И хочется победить и повторить те же ощущения: чувствовать себя крепким, мощным в усилиях, которые мы вкладываем на футбольном поле. Думаю, мы сегодня по праву победили. Терпели во втором тайме, это тоже очевидно, но в общей сложности имели больше моментов, чтобы выиграть поединок с большим счетом. Думаю, если отсутствие игровой практики не компенсироваться мотивацией, то результатом точно станет поражение. Ибо тонус, который у них и мы, просто невозможно сравнить. Поэтому должны найти другие пути – мотивационные, эмоциональные, тактические – как нейтрализовать их игру, их прессинг, нейтрализовать Догу, Бурижо, Гуири, Калимундо, которые являются топфутболистами. И анализ помог, чтобы физические недостатки компенсировать тактической дисциплиной и мотивацией.