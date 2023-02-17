Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феерия! Байер - Монако 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Байер – Монако, Лига Европы, 16 февраля 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Байер – Монако, которые встречались в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Команды подарили зрителям невероятное зрелище. Началось все с автогол голкипера аптекарей, который забыл, что нужно отдать пас. Байер ответил двумя эффектными индивидуальными голами от Диаби и Виртца, но Монако применил дальнобойную артиллерию – классные выстрелы Диатта и Дисаси позволили монегаскам одержать победу. Ответный матч состоится через неделю.
Лига Европы. 1/16 финала Первый матч
Байер – Монако 2:3
Голы: Градецки 9 аг, Диаби 48, Виртц, 59 – Диатта 74, Дисаси 90+2
Популярное сейчас
- Йовичевич: Возраст игроков? Тогда я – лучший игрок матча, потому что мне 49 лет
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина приблизилась к топ-15. Но нужен последний штрих
- АЕК – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Шахтар – Ренн. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО