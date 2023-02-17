Феерия! Байер - Монако 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Байер – Монако, которые встречались в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Команды подарили зрителям невероятное зрелище. Началось все с автогол голкипера аптекарей, который забыл, что нужно отдать пас. Байер ответил двумя эффектными индивидуальными голами от Диаби и Виртца, но Монако применил дальнобойную артиллерию – классные выстрелы Диатта и Дисаси позволили монегаскам одержать победу. Ответный матч состоится через неделю.

Лига Европы. 1/16 финала Первый матч

Байер – Монако 2:3

Голы: Градецки 9 аг, Диаби 48, Виртц, 59 – Диатта 74, Дисаси 90+2