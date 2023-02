Крыськив претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА представил четверку футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 16 февраля были сыграны первые матчи 1/16 финала.

Среди номинантов оказался полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив. Украинец открыл счет в победном для "горняков" поединке с "Ренном" (2:1).

Конкурентами Крыськива являются защитник "Монако" Аксель Дисаси (забил гол "Байеру", 3:2), форвард "Севильи" Лукас Окампос (отличился в ворота ПСВ, 3:0) и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд (помог добыть ничью в матче с "Барселоной", 2:2).

Обладатель приза будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

