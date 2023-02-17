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Крыськив претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Полузащитник "Шахтера" может завоевать приз
Фото: ФК Шахтар Донецьк
УЕФА представил четверку футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 16 февраля были сыграны первые матчи 1/16 финала.
Среди номинантов оказался полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив. Украинец открыл счет в победном для "горняков" поединке с "Ренном" (2:1).
Конкурентами Крыськива являются защитник "Монако" Аксель Дисаси (забил гол "Байеру", 3:2), форвард "Севильи" Лукас Окампос (отличился в ворота ПСВ, 3:0) и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд (помог добыть ничью в матче с "Барселоной", 2:2).
Обладатель приза будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Who gets your vote? ????️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2023
???? Lucas Ocampos
???? Marcus Rashford
???? Dmytro Kryskiv
???? Axel Disasi@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
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