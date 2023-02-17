Судаков: Надеюсь, во второй игре с Ренном мы будем больше с мячом

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями после победы над французским "Ренном" (2:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

"Трудно сейчас говорить о результате, потому что мы, наверное, могли сделать больше. Мы пропустили очень досадный гол, который очень не хотелось пропускать. Счет с нашим преимуществом в один мяч очень тяжелый для второго матча. Но мы сделали только один шаг и должны сделать второй шаг. Мы готовимся и готовились не на один матч. Поэтому сейчас все наши мысли о втором матче.

Перед игрой во Франции мы должны сделать главные выводы в работе с мячом. Вы могли сами видеть, когда мы отдаем мяч, то у нас возникают трудности, нам тяжело играть, потому что игроки "Ренна" хорошо работают с мячом. Так что нам лучше всегда быть с мячом. Надеюсь, во второй игре мы будем больше с мячом и исправим ошибки в обороне. Думаю, у нас все получится, и мы пройдем дальше.

Три месяца мы не играли официальные матчи, поэтому с "Ренном" нам было физически тяжело. Но это реалии, мы должны под них подстраиваться. Что имеем, то имеем", – сказал Судаков.