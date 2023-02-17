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Ювентус - Нант 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Ювентус – Нант, Лига Европы, 16 февраля 2023

Ювентус - Нант 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус – Нант, которые встречались в 1/16 финала Лиги Европы. Туринцы забили быстрый гол – классную комбинацию разыграли Ди Мария, Кьеза и Влахович. Но после перерыва французская команда ответила разительной контратакой. Ответный матч состоится через неделю.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Ювентус – Нант 1:1

Голы: Влахович 13 – Блас 60

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