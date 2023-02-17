Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - Нант 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ювентус – Нант, Лига Европы, 16 февраля 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус – Нант, которые встречались в 1/16 финала Лиги Европы. Туринцы забили быстрый гол – классную комбинацию разыграли Ди Мария, Кьеза и Влахович. Но после перерыва французская команда ответила разительной контратакой. Ответный матч состоится через неделю.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
Ювентус – Нант 1:1
Голы: Влахович 13 – Блас 60
По теме
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Плюс 800 хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 16 февраля
- Кучер: Новички Днепра-1 еще притираются, но дальше будет лучше
- Шахтер – Ренн | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн