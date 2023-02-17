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Крыськив: Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ

Лига Европы
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Полузащитник "Шахтера" высказался о победе над "Ренном"

Крыськив: Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал свой гол и победу команды в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с "Ренном" (2:1).

– С победой! Как прокомментируешь свой результативный дебют в еврокубках?

– Спасибо! Дебют показался тяжелым, ведь первая игра после продолжительного перерыва была еврокубковой. Команда показала хороший футбол и выиграла 2:1.

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– Тебе было комфортно на позиции левого вингера?

– Да, это не моя позиция, но я понимаю требования тренера. Надеюсь и дальше быть полезным команде.

– Накануне поединка тренер неоднократно о тебе упоминал – это придавало мотивации?

– Да, действительно, я чувствую доверие тренера как на поле, так и вне его. Следует оправдывать ее хорошей игрой и результативными действиями.

– Как Игорь Йовичевич мотивировал команду перед матчем с "Ренном"?

– Как всегда, мы играли за всю страну и ВСУ. Нельзя было выйти и играть вполсилы. Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ.

– Что чувствовали, когда слышали слова поддержки с трибун и скандирования в адрес ВСУ?

– Хочется поблагодарить болельщиков! Ощущалась большая поддержка. Было заметно, что мы играем за всю страну, надеюсь, что уже близка наша главная победа, – сказал Криськив.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Дмитрий Крыськив
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Источник:
shakhtar.com

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