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Крыськив: Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ
Полузащитник "Шахтера" высказался о победе над "Ренном"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал свой гол и победу команды в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с "Ренном" (2:1).
– С победой! Как прокомментируешь свой результативный дебют в еврокубках?
– Спасибо! Дебют показался тяжелым, ведь первая игра после продолжительного перерыва была еврокубковой. Команда показала хороший футбол и выиграла 2:1.
– Тебе было комфортно на позиции левого вингера?
– Да, это не моя позиция, но я понимаю требования тренера. Надеюсь и дальше быть полезным команде.
– Накануне поединка тренер неоднократно о тебе упоминал – это придавало мотивации?
– Да, действительно, я чувствую доверие тренера как на поле, так и вне его. Следует оправдывать ее хорошей игрой и результативными действиями.
– Как Игорь Йовичевич мотивировал команду перед матчем с "Ренном"?
– Как всегда, мы играли за всю страну и ВСУ. Нельзя было выйти и играть вполсилы. Нужно выходить и грызть землю за наши ВСУ.
– Что чувствовали, когда слышали слова поддержки с трибун и скандирования в адрес ВСУ?
– Хочется поблагодарить болельщиков! Ощущалась большая поддержка. Было заметно, что мы играем за всю страну, надеюсь, что уже близка наша главная победа, – сказал Криськив.
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