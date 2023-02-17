Степаненко: Не скажу, что мы сильнее Ренна, просто было видно, что мы хорошо подготовились

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнениями после первой игры с "Ренном" (2:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

– Каким матч получился для вашей команды и благодаря чему удалось победить?

– Был тяжелый матч. Но мы на это и рассчитывали, потому что "Ренн" играет в чемпионате, на ходу, и мы должны понимать, что физически он выглядел лучше. Это было видно периодами: мы где-то теряли мяч, очень низко садились. Но план, который у нас был, сделал свое дело: хорошо закрывали зоны быстрым футболистам, не давали им пользоваться сильными сторонами, забили два хороших мяча и заслуженно победили.

– Когда счет стал 2:1, к чему вы стремились больше: сыграть осторожно или пойти вперед и забить третий?

– Считаю, следует играть правильно, с умом, и потому мы не форсировали – стоит иногда успокоить матч, сосредоточиться. После пропущенного гола мы создали пару очень хороших моментов и могли забить еще, а "Ренн" ничего не сделал, кроме ударов из-за пределов штрафной, которые шли в руки Трубина или мимо ворот. Когда играешь на вылет, должен действовать внимательно, с головой, потому что каждый мяч и каждый результат очень важен.

– В какой период матча почувствовали, что сильнее оппонента?

– Не скажу, что мы сильнее, просто было видно, что мы хорошо подготовились и понимали, что делать на футбольном поле. Это и сыграло свою роль. У "Ренна" очень квалифицированные футболисты, и у них тоже были шансы: где-то в игре были отрезки, когда они преобладали. Могу сказать, что две равные команды играли, но мы своими шансами более удачно воспользовались.

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– На чем нужно больше концентрироваться в ответном матче?

– Посмотрим игру, разберем, но я думаю, следует осторожнее играть с мячом: были моменты, когда мы могли больше подержать, продвигать мяч, перевести с фланга на фланг, а спешили, хотели быстро выйти в атаку, что в конце концов приводило к потерям. Иногда нужно брать с мячом передышку, ведь играть в одном темпе весь матч очень тяжело. Поэтому над темпом игры, над тем, как мы ее ведем, должны хорошо поработать, - сказал Степаненко.