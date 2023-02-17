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Успех Шахтера, днепровская стена Валефа, надежда Челси, мбаппенутый ПСЖ. Обзор матчей еврокубков

Лига Европы
(1 голосов)

Аудиомнение #192 = ЛЧ + ЛЕ + ЛК

Успех Шахтера, днепровская стена Валефа, надежда Челси, мбаппенутый ПСЖ. Обзор матчей еврокубков

Getty Images / Global Images Ukraine + FCSD

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Можно ли играть против Гвардиолы с позиции силы? Как "Шахтеру" удалось не просесть после ухода лидера? Алонсо и Шоу на позициях центральных защитников, фантомные мадридские боли Каземиро, о корректности сравнений Крыськива с Мудриком – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:42 – "Шахтер" – "Ренн" (2:1);

05:11 – "АЕК" – СК "Днепр-1" (1:0);

07:15 – "Арсенал" – "Манчестер Сити" (1:3);

16:04 – "Боруссия Д" – "Челси" (1:0);

22:08 – "Барселона" – "МЮ" (2:2);

28:24 – "ПСЖ" – "Бавария" (0:1);

36:50 – "Милан" – "Тоттенхэм (1:0);

43:17 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Неймар Арсенал (Лондон) Барселона Микель Артета Шахтер (Донецк) Ренн Каземиро Маркос Алонсо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Сити Люк Шоу АЕК (Ларнака) Манчестер Юнайтед Харри Кейн Александр Зинченко Милан Пари Сен-Жермен (Париж) Эдерсон Мораес Килиан Мбаппе СК Днепр-1 Эдвард Нкетиа Михаил Мудрик Токихиру Томиясу Дмитрий Крыськив Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Макс Валеф Рафаэль Леау
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