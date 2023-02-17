Успех Шахтера, днепровская стена Валефа, надежда Челси, мбаппенутый ПСЖ. Обзор матчей еврокубков

Обсуждаем поединки еврокубков. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Можно ли играть против Гвардиолы с позиции силы? Как "Шахтеру" удалось не просесть после ухода лидера? Алонсо и Шоу на позициях центральных защитников, фантомные мадридские боли Каземиро, о корректности сравнений Крыськива с Мудриком – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:42 – "Шахтер" – "Ренн" (2:1);

05:11 – "АЕК" – СК "Днепр-1" (1:0);

07:15 – "Арсенал" – "Манчестер Сити" (1:3);

16:04 – "Боруссия Д" – "Челси" (1:0);

22:08 – "Барселона" – "МЮ" (2:2);

28:24 – "ПСЖ" – "Бавария" (0:1);

36:50 – "Милан" – "Тоттенхэм (1:0);

43:17 – Не попадайте в офсайд!