Это только присказка… Акценты зрителя на играх Шахтера и Днепра-1 в евролигах

Результаты, как говорится, на лице. У болельщика "Шахтера" оно должно быть довольным: выиграли домашний матч у крепкого соперника, который бивал в этом сезоне, в числе прочих, и "Динамо". У болельщика "Днепра-1" - хмурое: проиграли в гостях нежданно неудобному визави, который уже оставлял за бортом и днепрян, и то же "Динамо".

Фиаско киевлян стало как бы объединяющим фактором в оценке наших соперников, вышедших в плей-офф разных турниров из одной группы. Если же заглянуть в рейтинг клубов УЕФА, то чемпион Украины опережает "Ренн" на дюжину позиций, тогда как текущий лидер УПЛ уступает АЕКу почти в два раза больше пунктов.

Естественно, ближе к действительности второе. А все стенания по поводу того, что "мы уже киприотам проигрываем", даже перестали забавлять: где вы там киприота увидели – на замене под занавесочку? Добавим к вышесказанному, что АЕК – лидер чемпионата Кипра, тогда как "Ренн" занимает шестое место в Лиге 1, которое позволяет продлить прописку в Лиге Европы. К слову, в составе французской команды было непросто отыскать на поле, скажем так, европейского аборигена. Ну, это точно не должно удивлять: их нынче и в национальной сборной Франции не густо.

Обе игры смотрелись нормально, подкачал только первый тайм в Ларнаке, где запомнилась лишь пара голевых моментов у хозяев поля в самом дебюте. Зато по общей их сумме поединок на Кипре даже превзошел варшавский матч. Разумеется, нам от этого никак, потому что наибольшее количество голевых шансов среди всех четырех команд было у АЕКа.

Рискну утверждать, что второй мяч "Шахтера", забитый Бондаренко с пенальти в самую раздевалку, предопределил конечный результат. Ибо после гола Экамби на исходе часа игры "Ренн" больше так ничего реально опасного и не создал. "Днепр-1" же проиграл, как известно, в концовке, пропустив от Гарсии на 84-й минуте. После чего Николич еще имел шикарную возможность удвоить счет.

На мой взгляд, опирающийся на соотношение моментов, счет поединка в Варшаве закономерен и справедлив – "Шахтер" точно "наиграл" на победу в один мяч. А вот "Днепр-1" вполне мог проиграть и в два – по пропорции голевых шансов соперник этого заслуживал.

Самой яркой личностью вчерашнего украинского футбольного вечера в Европе лично для меня стал Зубков, роль которого в команде принято как-то недооценивать. Во всяком случае, больше никто из полевых игроков не засветился в трех "хайлайтовых" эпизодах. Начнем с того, что именно он (а никакой не Конопля) начал атаку "Шахтера", завершившуюся первым голом. И он же стал автором первого и последнего опасных моментов у ворот "Ренна" во втором тайме.

В "Днепре-1", без вариантов, больше всех запомнился Валеф, дважды спасавший свою команду от гола при 0:0: в самом начале матча и вскоре после перерыва, а также еще раз – в концовке, уже при 0:1. Между прочим, в составах наших соперников, таких игроков я не идентифицировал вообще.

Спору нет, игра "Шахтера" и "Днепра-1" могут быть восприняты после вчерашнего, как небо и земля. Днепряне и вовсе выглядели хуже всех в этот вечер. Но я бы не стал торопиться с заявлениями о том, что они не готовы к конкурентному продолжению сезона. Так же, как и с авансами команде Йовичевича на весну. Это только присказка – сказка впереди.

И в УПЛ, где нас ждет совершенно отдельная история. И в Европе, где, благодаря скользкому счету в первых играх, все может перевернуться с ног на голову в ответных. И я говорю не только об итоговом результате, в свете которого домашняя победа в один мяч – не более чем временная фора.

Важно то, что, невзирая на все наши негаразды, включая трудности попадания в ритм после зимней паузы, мы смогли удержаться в седле по итогам первых матчей. В обоих случаях – ибо минимальная победа над этим соперником для того же "Днепра-1", хочется верить, не архисложная задача. А к тому времени, глядишь, и разыграются малехо.

В этой связи, хотел бы обратить ваше внимание на то, как благотворно повлияла на интригу и на ожидания болельщиков отмена правила выездного гола. Ведь для "Шахтера" теперь первый же пропущенный в Ренне мяч не будет восприниматься, как роковой. А для "Днепра-1", забей он парочку в домашнем матче, тот же единственный ответный гол не перечеркнет все усилия. В обоих случаях борьба будет продолжаться.

Полагаю, это в интересах футбола. Потому что над командами не довлеет этот дамоклов выездной мяч, который так долго, так тупо и так беспощадно считали за два. Игроки должны быть в меньшей степени озабочены сохранностью своих ворот. А значит, у нас с вами больше шансов увидеть атакующую игру. Которая, собственно, и есть футбол.

Да, это была только присказка. Каков будет конец у сказки – увидим через неделю. И давайте подождем с сериалами: не в наших реалиях строить долгосрочные планы…