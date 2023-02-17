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Йовичевич - о матче с Ренном: Поздравляю пацанов, они план на игру выполнили идеально
Наставник горняков подвел итог первого матча с Ренном
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал итог
"Поздравляю пацанов, они план на игру выполнили идеально. Была определенная неопределенность, так как долго не играли. "Ренн" - солидная команда, до ЧМ-2022 у них была серия из 17 матчей без поражений. Они сейчас немножко в кризисе находятся, чем мы и хотели воспользоваться.
В первом тайме, пока был бензин, то все было отлично. Во втором тайме пришлось где-то терпеть. Все-таки соперник из топ-чемпионата. Игра на чужом поле будет тяжелой", — сказал Йовичевич.
Напомним, что ответный матч пройдет 23 февраля во Франции.
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