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Йовичевич - о матче с Ренном: Поздравляю пацанов, они план на игру выполнили идеально

Лига Европы
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Наставник горняков подвел итог первого матча с Ренном

Йовичевич - о матче с Ренном: Поздравляю пацанов, они план на игру выполнили идеально

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал итог первого матча 1/16 Лиги Европы против "Ренна" (2:1).

"Поздравляю пацанов, они план на игру выполнили идеально. Была определенная неопределенность, так как долго не играли. "Ренн" - солидная команда, до ЧМ-2022 у них была серия из 17 матчей без поражений. Они сейчас немножко в кризисе находятся, чем мы и хотели воспользоваться.

В первом тайме, пока был бензин, то все было отлично. Во втором тайме пришлось где-то терпеть. Все-таки соперник из топ-чемпионата. Игра на чужом поле будет тяжелой", — сказал Йовичевич.

Напомним, что ответный матч пройдет 23 февраля во Франции.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Ренн
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