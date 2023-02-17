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"Пеналденко в деле", - Бондаренко с юмором прокомментировал свой гол Ренну. ВИДЕО

Лига Европы
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Пробил Артем действительно не лучшим образом

"Пеналденко в деле", - Бондаренко с юмором прокомментировал свой гол Ренну. ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал свой забитый пенальти в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Ренном" (2:1).

Хавбек хоть и пробил не лушим образом с точки, но все-таки переиграл Манданда.

"Пеналденко в деле! Первый шаг сделан, спасибо за поддержку, увидимся в Ренне" - написал Бондаренко в своем Instagram.

Напомним, что ответная встреча команд состоится 23 февраля во Франции.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Артем Бондаренко
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