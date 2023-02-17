"Пеналденко в деле", - Бондаренко с юмором прокомментировал свой гол Ренну. ВИДЕО

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал свой забитый пенальти в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Ренном" (2:1).

Хавбек хоть и пробил не лушим образом с точки, но все-таки переиграл Манданда.

"Пеналденко в деле! Первый шаг сделан, спасибо за поддержку, увидимся в Ренне" - написал Бондаренко в своем Instagram.

Напомним, что ответная встреча команд состоится 23 февраля во Франции.