Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Пеналденко в деле", - Бондаренко с юмором прокомментировал свой гол Ренну. ВИДЕО
Пробил Артем действительно не лучшим образом
фото из соцсетей
Хавбек "Шахтера"
Хавбек хоть и пробил не лушим образом с точки, но все-таки переиграл Манданда.
"Пеналденко в деле! Первый шаг сделан, спасибо за поддержку, увидимся в Ренне" - написал Бондаренко в своем Instagram.
Напомним, что ответная встреча команд состоится 23 февраля во Франции.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УЕФА оштрафовал УАФ за поведение болельщиков на матче с РФ во время футзального ЕВРО
- В Сети показали видео переполненного кладбища в Рязани
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Шахтер - Ренн 2:1. Победы добываются и без Мудрика
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн