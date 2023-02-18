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Хавбек Шахтера замкнул топ-4. Нападающего МЮ признали лучшим игроком недели в Лиге Европы
Украинец занял последнее место в номинации
Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Европы определили лучшего футболиста игровой недели. Им стал нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.
Второе место занял центрбек Аксель Дисаси из "Монако", третьим стал вингер "Севильи" Лукас Окампос. Четверку номинантов замкнул полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив.
???? Manchester United's Marcus Rashford wins Player of the Week ????@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL pic.twitter.com/8hLgrfxesW— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2023
Отметим, что на счету каждого из игроков по одному голу в матчах Лиги Европы на этой неделе. Выделился из этой четверки только Окампос – он записал в свой актив еще и ассист.
Для Криськива эта номинация была первой в его карьере. В общем, матч против "Ренна" стал для полузащитника первым в Лиге Европы и вторым в еврокубках в целом.
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