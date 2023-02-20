Конопля: Перед началом сезона мне тяжело верилось, что мы можем гарантировать себе евровесну

Защитник " Шахтера " Ефим Конопля рассказал, что перед началом сезона он слабо верил в то, что команде удастся выйти в евровесну.

"Помню, когда мы только собрались, прошли первый сбор, мне самому тяжело верилось, что мы можем гарантировать себе евровесну.

Но потом, когда тренер стал изучать наши привычки, слабые и сильные стороны, мы начали понимать его футбол. Начало появляться взаимодействие, гармония. Через полтора месяца мы понимали почти без слов друг друга.

Очень хорошо понимали его мнение, его идеи, которые он хотел нам дать. И мы их брали. С каждой игрой и тренировкой мы ощущали все больше уверенности в себе", — сказал Конопля.