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Конопля: Перед началом сезона мне тяжело верилось, что мы можем гарантировать себе евровесну
Однако Шахтер все-таки смог удивить общественность в еврокубках
Фото: ФК Шахтер
Защитник "
"Помню, когда мы только собрались, прошли первый сбор, мне самому тяжело верилось, что мы можем гарантировать себе евровесну.
Но потом, когда тренер стал изучать наши привычки, слабые и сильные стороны, мы начали понимать его футбол. Начало появляться взаимодействие, гармония. Через полтора месяца мы понимали почти без слов друг друга.
Очень хорошо понимали его мнение, его идеи, которые он хотел нам дать. И мы их брали. С каждой игрой и тренировкой мы ощущали все больше уверенности в себе", — сказал Конопля.
Напомним, что "горняки" в группе Лиги чемпионов заняли 3-е место и квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, где в первом матче против "Ренна" выиграли 2:1.
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