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Ответный матч Ренна и Шахтера рассудит немецкая бригада арбитров

Лига Европы
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Стало известно, кто будет работать на игре донецкого клуба

Ответный матч Ренна и Шахтера рассудит немецкая бригада арбитров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА уже назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между французским "Ренном" и донецким "Шахтером".

Главным судьей встречи назначен 41-летний немец Тобиас Штилер. На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Четвертый рефери - Саша Штегеманн.

За пультом системы VAR будут работать Кристиан Дингерт и Беньямин Бранд. Оба арбитра также представляют Германию.

Напомним, первый матч между "Шахтером" и "Ренном" завершился победой донецкой команды со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в четверг, 23 февраля во Франции. Старт поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Тобиас Штилер
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Источник:
uefa.com

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