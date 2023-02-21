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Ответный матч Ренна и Шахтера рассудит немецкая бригада арбитров
Стало известно, кто будет работать на игре донецкого клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА уже назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между французским "Ренном" и донецким "Шахтером".
Главным судьей встречи назначен 41-летний немец Тобиас Штилер. На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Четвертый рефери - Саша Штегеманн.
За пультом системы VAR будут работать Кристиан Дингерт и Беньямин Бранд. Оба арбитра также представляют Германию.
Напомним, первый матч между "Шахтером" и "Ренном" завершился победой донецкой команды со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в четверг, 23 февраля во Франции. Старт поединка - в 22:00 по киевскому времени.
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