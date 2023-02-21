Ответный матч Ренна и Шахтера рассудит немецкая бригада арбитров

УЕФА уже назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между французским "Ренном" и донецким "Шахтером".

Главным судьей встречи назначен 41-летний немец Тобиас Штилер. На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Четвертый рефери - Саша Штегеманн.

За пультом системы VAR будут работать Кристиан Дингерт и Беньямин Бранд. Оба арбитра также представляют Германию.

Напомним, первый матч между "Шахтером" и "Ренном" завершился победой донецкой команды со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в четверг, 23 февраля во Франции. Старт поединка - в 22:00 по киевскому времени.