Шахтер уже гостил в Ренне в 2005-м. Победа на поле и риск трагедии в самолете

Нынешний еврокубковый вояж "горняков" в административный центр департамента Бретань второй по счету. Впервые турнирная судьба занесла "оранжево-черных" в самый западный регион Франции в конце 2005 года, когда "Шахтер" и "Ренн" оказались в одной группе Кубка УЕФА. Где в середине 2000-х в течение нескольких сезонов действовал весьма странный формат. Группы состояли из пяти команд, которые встречались между собой по разу – каждый из участников квинтета принимал двух соперников дома, а с двумя другими играл на выезде. Вот одним из таких безответных гостевых поединков и стал для дончан выезд в Бретань.

"Шахтер" подходил к тому матчу в статусе фаворита. Хотя донецкий клуб, проводивший тогда второй сезон под руководством Мирчи Луческу, еще и не был столь известен в Европе. Но для "Ренна" то был вообще дебют в Кубке УЕФА. Правда, кое-какой опыт участия в еврокубках бретонцы уже имели. Прежде "красно-черные" дважды стартовали в Кубке Кубков, оба раза вылетая на первой же стадии, и трижды пробовали свои силы в Кубке Интертото – также без особого успеха. Тем не менее, состав у французов тогда был очень крепкий. В "Ренне" играли лучший вратарь Швеции Андреас Исакссон и его партнеры по "Тре Крунур" Ким Чельстрем и Эрик Эдман. В атаке феерили швейцарец Александр Фрай, лучший бомбардир чемпионата Франции-2004/05 (он, кстати, до сих пор удерживает звание лучшего голеодора в истории своей сборной), и нигериец Джон Утака, за которого летом 2005-го бретонцы выложили "Лансу" 6 млн. евро. На позиции атакующего полузащитника действовал марокканец Юссуф Хаджи, финалист Кубка Африканских наций-2004. Его партнер по сборной Абдеслам Уадду цементировал центр обороны. Капитаном "красно-черных" был Оливье Монтеррюбьо, на тот момент – лучший ассистент Лиги 1. Ну а "вишенкой на торте" являлся 19-летний плеймейкер Йоанн Гуркюфф, один из самых перспективных игроков своего поколения, которого во Франции тогда называли не иначе, как новым Зиданом.

Пикантности предстоящему противостоянию добавляла и фигура наставника "красно-черных" – румынского венгра Ласло Белени. В бытность футболистами, они с Мирчей Луческу не только вместе играли за сборную Румынию, но и дружили: во время приездов в национальную команду неизменно жили в одной комнате. А потом будущий коуч "Ренна" успел еще и сам поиграть под руководством Луче. Так, на Евро-1984 во Франции он был капитаном и лидером "Триколории", которую возглавлял Луческу, и забил единственный гол румын на том чемпионате. Поэтому, когда на предматчевой пресс-конференции наставник "горняков" заявил: "Тренер "Ренна" когда-то был моим любимым учеником", это прозвучало не просто как дежурный комплимент.

Никакого ажиотажа приезд "Шахтера" в Ренн тогда не вызвал. И это несмотря на ожидания руководства французского клуба побольше заработать на визите двух фаворитов группы – "Штутгарта" и "Шахтера". Местные болельщики гостей из Донецка узнавали и не отказывались давать свои прогнозы (естественно, в пользу своих любимцев), но... Может быть, всему виною стал дождь, зарядивший ближе к вечеру и временами усиливавшийся до ливня. Как бы то ни было, а за час до начала матча на трибунах "Рут де Лорьян" (так до 2015 года назывался "Роазон Парк") было не больше сотни человек, которых пытался развлечь местный диджей. Получилось это у него, надо признать, отменно: немногочисленная компания знатно пошумела, дождавшись подхода основных сил.

Бретонцам отступать в этой игре было уже некуда. Два сухих поражения в двух предыдущих матчах группы заставляли хозяев идти вперед. Однако ожидаемого стартового натиска в исполнении подопечных Ласло Белени не получилось. Скорее наоборот – уже на 6-й минуте Элано в чужой штрафной обокрал Уадду и едва не протолкнул мяч в сетку. Помешал голкипер "красно-черных" и молодежной сборной Франции Симон Пуплен (он подменял в рамке травмированного Исакссона), заваливший бразильца на газон. Но турецкий арбитр Сельджук Дерели явно не хотел начинать с пенальти так рано. И тем не менее, судьбу встречи решил все же 11-метровый удар. На 37-й минуте сенегальский центрбек хозяев Фати рукой придержал в своей штрафной Агахову, получившего классную проникающую передачу на ход от Срны. И тут уж пенальти был неизбежен: Дерели без раздумий указал на "точку". Элано безукоризненно исполнил судейский приговор, на силу пробив в правую от Пуллена "девятку" – 1:0. Празднуя гол, "горняки" дружно покачали воображаемую "колыбельку". Таким образом они поздравили Мариуша Левандовского, жена которого накануне родила первенца.

После перерыва хозяева активизировались в желании отыграться. "Ренн" создал несколько моментов, заставив поработать Дмитрия Шуткова, а в одной ситуации Гуркюфф непостижимым образом зарядил в "молоко" с линии вратарской. Но пара острых контратак дончан охладили пыл "красно-черных", и ближе к концу поединка французы занялись тем единственным, что у них хорошо получалось в тот вечер – лупить по ногам соперников. Их "старания" арбитр оценил в 4 желтые карточки (а мог бы выписать и вдвое больше, окажись чуть построже). В общем, минимальная победа "горняков", которая обеспечила им выход в весеннюю стадию турнира, хотя и была совсем не курортной, тем не менее, не вызвала сомнений даже у наставника "Ренна". После матча Ласло Белени откровенно признался: "Мы действовали нерешительно. Я даже не знаю, почему так произошло. То ли мы так сильно уважаем "Шахтер" и сникли пред его авторитетом, то ли слишком уважаем Кубок УЕФА... Но того, что мы сделали в этой игре, явно недостаточно для победы над таким соперником".

Но, как оказалось, главная проблема ожидала "горняков" не на поле. Их вылет из аэропорта Ренна следующим утром едва не окончился трагедией – в самом прямом смысле этого слова. Когда самолет с командой и журналистами на борту (тогда "Шахтер" летал еще на Як-42) вырулил на взлетную полосу и начал разбег, в одном из двигателей раздался громкий хлопок, эхо от которого прокатилось по салону. Непередаваемые ощущения! Как потом выяснилось, из-за конденсата в двигателе произошло замыкание. Но надо отдать должное пилотам – экипаж среагировал мгновенно, успев затормозить и удержать лайнер на земле. Благо, места для маневра на полосе оставалось еще достаточно. Что могло произойти, поднимись самолет в воздух, сказать сложно. Ведь предстоял пятичасовой перелет, и воздушное судно было заправлено топливом под завязку. Командир корабля, правда, успокоил пассажиров: дескать, даже если бы неполадки случились в воздухе, то сделав круг, забарахлившую машину удалось бы благополучно посадить в Ренне.

Украинской делегации пришлось покинуть неисправный авиалайнер и вернуться в здание аэровокзала. Первоначально планировали совершить автобусный марш-бросок в соседний Нант, где ожидал пассажиров чартер, предназначенный для спонсоров клуба. Но затем решили, что "спонсорский" самолет сам прилетит за командой. А тут как на зло еще и погода испортилась: дождь и порывы сильного бокового ветра, что затруднило прием резервного борта. В итоге, ожидание затянулось почти на семь часов. За это время в двух небольших барах в зале отлета был съеден весь запас снеков и сэндвичей и выпита вся кола.

1 декабря 2005. Кубок УЕФА-2005/06. Группа G. 4-й тур

Стадион "Рут де Лорьян". 18727 зрителей (вместимость –29778)

Судья: Сельджук Дерели (Турция)

"Ренн" (Франция) – "Шахтер" (Украина) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 Элано (38, с пенальти).

"Ренн": Симон Пуплен, Абдеслам Уадду, Жак Фати (Арнольд Мвуэмба, 46), Эрик Эдман, Стефан Мбиа, Этьен Дидо, Йоанн Гуркюфф, Ким Чельстрем (Адайлтон, 46), Оливье Монтеррюбьо (к), Джон Утака (Джимми Бриан, 67), Александр Фрай

Главный тренер - Ласло Белени

"Шахтер": Дмитрий Шутков, Дарио Срна, Мариуш Левандовски, Томаш Хюбшман, Разван Рац, Анатолий Тимощук (к), Матузалем, Игор Дуляй, Фернандиньо (Руслан Фомин, 89), Элано (Брандао, 70), Джулиус Агахова (Чиприан Марика, 79)

Главный тренер - Мирча Луческу

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