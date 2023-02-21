Возможный бонус для Шахтера, для Днепра-1 – история. Определяющая еврокубковая неделя для Украины в ТК

Украина начинала сезон 2022/23 на двенадцатом месте Таблицы коэффициентов, сейчас находится – на шестнадцатом. Теоретически еще есть шанс спрогрессировать выше той позиции, на которой наша Ассоциация была в начале еврокубковой кампании. Но, глядя правде в глаза, успехом будет финиш в топ-15. То есть, плюс одна позиция по сравнению с тем, что есть сейчас.

Для этого двум украинским командам в двух ближайших матчах еврокубков нужно набрать одно очко. Одно очко – это ничья, или бонус за выход в 1/8-ю финала Лиги Европы, который может достаться "Шахтеру". Место в топ-15 – это сохранение пяти команд в еврокубковой квоте, гарантированное место в групповом раунде одного из еврокубков минимум для одной команды, сохранение квоты двух команд в Лиге чемпионов. Иными словами, 15-е и 16-е места в Таблице коэффициентов – это два разных уровня.

По сравнению с конкурентами, Украина имеет на неделе если не привилегированное, то очень удобное положение. Во-первых, у нашей страны две команды и два матча, тогда как у остальных бойцов за топ-15 – по одной, а то и ни одной. Во-вторых, кроме игровых очков, Украина может получить еще один балл бонуса, что среди наших конкурентов доступно только Дании. В-третьих, в текущей ситуации Украина может не считаться с другими. То есть, все зависит только от нас. Набрав на неделе максимум из возможного (пять очков – один балл по конвертации Таблицы коэффициентов), Украина гарантированно обойдет три Ассоциации в Таблице коэффициентов (Чехию, Норвегию, Швейцарию) – независимо от результатов их представителей. Также будет гарантированно наращен отрыв от Дании.

А вот если Украина не возьмет максимум, то варианты возможны разные. Однако прогресс точно произойдет даже с минимально возможным набором. То есть, одной ничьей на две команды, или одного бонусного очка "Шахтера" при двух поражениях команд в игровое время (бонус без игровых очков можно одержать за победу в серии пенальти и выход в 1/8-ю финала Лиги Европы) гарантируют Украине опережение" стоячей Чехии и поднятие в топ-15. А если "Мидтьюлланн" не пройдет "Спортинг" и не выйдет в следующий круг Лиги Европы, то этого хватит и для окончательного завоевания места в топ-15.

В Лиге чемпионов на неделе три матча из четырех интересны Украине в контексте вывода своего чемпиона автоматически в группу следующего турнира. Только в паре "Интер" (Италия) – "Порту" (Португалия) обе команды занимают в своих внутренних лигах места в зоне Лиги чемпионов. В остальных парах играют представители зоны Лиги чемпионов ("Реал", "Наполи", "Манчестер Сити") против не представителей ("Ливерпуль" "Айнтрахт", "Лейпциг" соответственно). Украине нужно, чтобы турнир выиграла команда, финишировавшая в своей внутренней лиге в зоне Лиги чемпионов.

(Команда, чьи победы выгодны Украине, выделены жирным)

Лига Европы. 23.02.2023

"Мидтьюлланн" (Дания) 19:45 "Спортинг" (Португалия) (первый матч – 1:1);

(первый матч – 1:1); "Ренн" (Франция) 22:00 "Шахтер" (Украина) (первый матч – 1:2).

Остальные матчи:

"Нант" (Франция) 19:45 "Ювентус" (Италия) (первый матч – 1:1);

"Ювентус" (Италия) (первый матч – 1:1); "Монако" (Франция) 19:45 "Байер" (Германия) (первый матч – 3:2);

ПСВ (Нидерланды) 19:45 "Севилья" (Испания) (первый матч – 0:3);

"Севилья" (Испания) (первый матч – 0:3); МЮ (Англия) 22:00 "Барселона" (Испания) (первый матч – 2:2);

"Барселона" (Испания) (первый матч – 2:2); "Унион" (Германия) 22:00 "Аякс" (Нидерланды) (первый матч – 0:0);

"Аякс" (Нидерланды) (первый матч – 0:0); "Рома" (Италия) 22:00 "Зальцбург" (Австрия) (первый матч – 0:1).

Лига конференций. 23.02.2023

"Днепр-1" (Украина) 19:45 АЕК (Ларнака, Кипр) (первый матч – 0:1);

АЕК (Ларнака, Кипр) (первый матч – 0:1); "Партизан" (Сербия) 19:45 "Шериф" (Молдова ) (первый матч – 1:0);

) (первый матч – 1:0); "Базель" (Швейцария) 22:00 "Трабзонспор" (Турция) (первый матч – 0:1);

(первый матч – 0:1); "Лех" (Польша) 22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:0).

Остальные матчи:

"Клуж" (Румыния) 19:45 "Лацио" (Италия) (первый матч – 0:1);

"Лацио" (Италия) (первый матч – 0:1); "Андерлехт" (Бельгия) 19:45 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 0:1);

"Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 0:1); "Гент" (Бельгия) 22:00 "Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 0:1);

"Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 0:1); "Фиорентина" (Италия) 22:00 "Брага" (Португалия) (первый матч – 4:0).

Для "Днепра-1" вся эта еврокампания – историческая. Ведь впервые команда сыграла в еврокубках, впервые вышла из группы в плей-офф. А теперь может стать первым за почти десять последних лет (с 2015-го) украинским участником 1/8-й финала, кроме "Динамо" и "Шахтера". А вообще, кроме исторических украинских грандов, в 1/8-й финала любого еврокубкового турнира от Украины до сих пор играли только две команды – "Днепр" и "Металлист".