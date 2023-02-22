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Ренн - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире матч "Ренн" - "Шахтер", Лига Европы, 23 февраля 2023
Фото: ФК Шахтер
Неделю назад "Шахтер" сумел приятно удивить отечественных болельщиков, одолев в первой игре 1/16 финала Лиги Европы французский "Ренн". Коллектив Игоря Йовичевича забил дважды в первом тайме, а после выдержал натиск соперника во втором, пропустив лишь однажды. Половина дела сделана, однако оставшиеся часть - куда более сложная. На выезде играть будет непросто.
Тем более, что "Ренн" начал понемногу приходить в себя. Коллектив Бруно Женезьо добротно сыграл против "горняков" во втором тайме, а после сумел добыть победу во французской Лиге 1 на выходных - был обыгран "Клермон". Не до конца понятно, какую цель "Ренн" в целом преследует в Лиге Европы, однако пройти в 1/8 финала они точно захотят. Тем более, на своем поле.
Смотрите ответный матч 1/16 Лиги Европы в четверг, 23-го февраля, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Ренн" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ренн" - "Шахтер"
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