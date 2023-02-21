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Шахтер прибыл на матч с Ренном. В обойме Йовичевича 28 игроков
Матч уже в четверг
shakhtar.com
Донецкий "
В состав делегации вошли футболисты, тренерский штаб и персонал, а также менеджмент клуба.
Главный тренер команды Игорь Йовичевич взял на матч 28 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин
Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси
Напомним, что ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА "Ренн" – "Шахтер" состоится 23 февраля на стадионе "Роазон Парк". Начало в 22:00 по Киеву.
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