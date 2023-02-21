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Шахтер прибыл на матч с Ренном. В обойме Йовичевича 28 игроков

Лига Европы
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Матч уже в четверг

Шахтер прибыл на матч с Ренном. В обойме Йовичевича 28 игроков

shakhtar.com

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Донецкий "Шахтер" во вторник, 21 февраля, прибыл в аэропорт Ренна на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

В состав делегации вошли футболисты, тренерский штаб и персонал, а также менеджмент клуба.

Главный тренер команды Игорь Йовичевич взял на матч 28 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА "Ренн" – "Шахтер" состоится 23 февраля на стадионе "Роазон Парк". Начало в 22:00 по Киеву.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн
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Источник:
ФК Шахтар

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