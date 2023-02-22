Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Юнайтед – Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Ожидаем такую же интересную игру, как и на "Камп Ноу"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
23 февраля, пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы 2022/23. В одном из этих поединков "Манчестер Юнайтед" в родных стенах будет принимать "Барселону", которые в игре недельной давности расписали результативную мировую 2:2.
Перед этой битвой мы вам как раз предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В тесте 25 игроков, на прохождение квиза у вас есть три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Популярное сейчас
- Перевалили за 145 тысяч хороших россиян. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям оккупантов
- Ливерпуль – Реал 2:5. Видео голов и обзор матча
- Зеленский: Слава богу, что к Берлускони на танке во двор не заехал его партнер из РФ
- Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО