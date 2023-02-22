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Ман Юнайтед – Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы
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Ожидаем такую же интересную игру, как и на "Камп Ноу"

Ман Юнайтед – Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

23 февраля, пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы 2022/23. В одном из этих поединков "Манчестер Юнайтед" в родных стенах будет принимать "Барселону", которые в игре недельной давности расписали результативную мировую 2:2.

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Перед этой битвой мы вам как раз предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В тесте 25 игроков, на прохождение квиза у вас есть три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед квиз от UA-Футбол
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