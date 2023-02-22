Ренн – Шахтер | Онлайн аудио трансляция матча Лиги Европы

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок. Команда UA-Футбол прокомментирует ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.

"Горняки" выиграли первую встречу у "Ренна" неделю назад. Однако преимущество в счете минимальное, а на этот раз в пользу французов будут собственные поле и стадион. Также важно напомнить, что соперник дончан сейчас в форме и проводит матчи еженедельно, в то время как для "Шахтера" это будет вторая официальная игра после двухмесячного зимнего перерыва. Удержат ли подопечные Игоря Йовичевича необходимый счет для выхода на следующую стадию турнира?

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 23 февраля – в 21.55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко