Йовичевич: Мы не умеем играть на ничью. Поэтому нужно думать только о победе и делать то, что делали в первом матче

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич ответил на вопросы журналистов перед матчем с "Ренном". Напомним, что в первом поединке "горняки" победили французов 2:1.

– Готовясь к завтрашнему матчу, какие выводы вы сделали из первой встречи? И как считаете, испытывает ли команда давление?

– Прежде всего, мы знаем, что это нокаут-фаза, и потому фокус должен быть от игры к игре. И я пытался настроить команду на такой подход: чтобы был фокус на плане на игру, мотивационный аспект на предстоящем матче. Первая игра закончилась, мы сделали выводы и тактический анализ, восстановились, и теперь перед нами стоит матч – это 95 минут, несмотря на роль этой игры: будь то проходной матч или классификационный матч. Это просто матч, и на нем должны фокусироваться. Если будем делать вещи, которые удавались в первом матче, позволявшие нам доминировать в игре и высоко, и низко, тогда можем думать, что получим хороший результат. Но, говорю еще раз, есть мысль только о победе, а не о какой-то калькуляции. Потому что нет такого опыта в Европе, чтобы могли корректировать и контролировать эмоции, чтобы сыграть где-то, как говорится, "на ничейку". Мы такого не умеем. Поэтому нужно думать только о победе и делать то, что делали в первом матче.

– Приближается страшная дата – годовщина с начала полномасштабной войны против Украины. Футбол – это одна из вещей, способных подарить украинцам приятные эмоции и радость. Добавляет ли это еще больше мотивации вашей команде и можно ли сказать, что завтра "Шахтер" сразится за весь украинский народ?

– Действительно, с первого дня нашего путешествия, которое началось полгода назад, мы всегда даже на тренировках, а не только на матчах, чувствуем огромную ответственность перед украинским народом, Украиной, воинами, которые дерутся за нашу свободу. И здесь благодарность им каждый день и сто раз в день. И мы хотим, чтобы они, когда смотрят наши матчи, чувствовали гордость, гордились бы нашей битвой, нашей борьбой, которую мы даем на футбольном поле, несмотря на результат. Футбол – это игра, в конце концов, это игра. А то, что происходит сейчас в Украине – это жизнь. Поэтому мы хотим положить свою жизнь на футбольном поле и так отблагодарить воинов за то, что они делают для нас там, где действительно показывают свой характер и свободолюбие. Мы вместе сильнее. И все, что мы делаем и делали последние полгода, – это так мы благодарили ВСУ, людей, которые дерутся за нас, отдают свои жизни за нас. Мы всего-навсего играем в футбол, но играем с сердцем и отдаем последние силы на поле, чтобы они, когда смотрят те 95 минут, гордились нами. Это наша ответственность в завтрашнем матче и в будущих, пока продолжается эта ужасная война, которая, я хочу, чтобы закончилась.

– Вам, наверное, много раз задавали этот вопрос, но для французов это не так очевидно. Расскажите, как выглядит повседневная работа клуба "Шахтер" (Донецк): переезды, тренировки, матчи? Как это, когда футбольная команда играет в стране, где идет война?

– Конечно, этот вопрос подходит лучше к другому дню, чем сегодня, потому что завтра есть футбольный матч. Но моя задача как тренера – дать ответ на ваш вопрос с точки зрения уважения к вашей работе и ответственности не как тренера, а как человека, который любит Украину и имеет связь с ней более 20-ти лет. А я сам хорват. Так что эта любовь у нас уже долго-долго продолжается. И я хочу подчеркнуть, что чувствую гордость, потому что нахожусь в лучшем клубе Украины – это "Шахтер" (Донецк). А ежедневная работа действительно тяжелая. Но я познакомился с людьми, которые больше времени здесь работают, потому что я в "Шахтере" только полгода, и это настоящие герои, потому что терпят по-своему: они со своими семьями уже не впервые потеряли свой дом. А наш дом – автобус, самолет, гостиница. И очень тяжело обрести душевный покой и обрести себя, отдохнуть, сконцентрироваться. Ты действительно чувствуешь себя как на сборах, будто все время готовишься к сезону где-то в Турции или Нидерландах. Вот такая наша повседневная жизнь во Львове. Плюс тренировочный процесс многократно прерывается из-за воздушных тревог, из-за опасности бомбардировки. Ты должен очень быстро решать, продолжить тренировку или идти в бункер, пока тревога не пройдет. У нас был опыт матча с "Александрией", который длился четыре часа, из которых два с половиной часа мы были без света в раздевалке. Поэтому это очень тяжелые психологически моменты, которые не дай Бог кому-то пережить. Но сейчас Украина бьется за свою свободу, и это те времена, когда мы должны терпеть, быть объединенными и сражаться. И я еще раз хочу выразить благодарность всем европейским странам, помогающим нам. Если бы было еще больше помощи, то было бы еще лучше, если бы война быстрее закончилась и все могли спокойно спать. Это действительно беспокоит, потому что мы, прежде всего, люди. И я хотел бы так же задавать вопросы и чувствовать себя так, как вы, и спать нормально – без сирен, без бомб. Ибо все, что смотрим, читаем, что люди переживают сейчас, в этот момент, – это настолько большой ужас мировой, что просто нет слов. Без слов. Просто могу гордиться бьющейся страной, которая показывает характер, меняет менталитет нации. И которая станет еще лучше в будущем – это 100 процентов.

– Какой состав мы завтра увидим и будут ли изменения по сравнению с первой игрой? Все ли здоровы?

– Вышедший завтра состав будет конкурентоспособным. Будем биться, как я уже и говорил, до конца. Потому что нет другого выхода. С менталитетом, с тактическим планом, индивидуальной ответственностью, организацией игры будем думать только о победе. Завтра будет очень тяжелый матч, потому что мы говорим о "Ренне", основные характеристики которого – агрессивность, динамика, темп, ритм. И особенно атмосфера на стадионе, их болельщики будут гнать их с первой минуты. Но мы готовы к тому и должны ответить на их темп своей агрессией, своим планом на игру, своим мнением о том, что можем выиграть завтрашний поединок. Будет ли это легко? Ни в коем случае. Настраиваемся на трудную игру, на очень хорошего оппонента. Потому что, как я говорил на прошлой неделе, они были до мундиаля одной из команд в лучшей форме в Европе и имели 17 матчей подряд без поражений. Когда была жеребьевка, там были "Манчестер Юнайтед", "Рома" и другие громкие команды, но получить "Ренн" – это было неприятное ощущение с самого начала. После чемпионата мира и по сей день они немного по результатам зашли в кризис, но все равно имеют топовых игроков. Завтра публика, атмосфера унесет их от первых минут, и я надеюсь, что у нас есть достаточно качества, достаточно характера, эмоций, амбиций, чтобы противостоять и думать о положительном результате. А состав, который выйдет завтра, увидим за полтора часа до матча.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы "Ренн" - "Шахтер" состоится 23-го февраля в 22:00.