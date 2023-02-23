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Кто из известных футболистов играл за Ренна? Квиз

Лига Европы
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Есть достаточно интересные игроки, выступавшие за красно-черных

Кто из известных футболистов играл за Ренна? Квиз

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

23 февраля донецкий "Шахтер" на выезде встретится с французским "Ренном" в рамках второго матча 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, первая игра закончилась победой "горняков" 2:1. Надеемся, что для украинцев поединок во Франции не станет последним в еврокубковой кампании этого сезона.

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "Ренна". У вас есть четыре минуты и 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за "красно-черных".

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В статье: квиз от UA-Футбол
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