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Кто из известных футболистов играл за Ренна? Квиз
Есть достаточно интересные игроки, выступавшие за красно-черных
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
23 февраля донецкий "Шахтер" на выезде встретится с французским "Ренном" в рамках второго матча 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, первая игра закончилась победой "горняков" 2:1. Надеемся, что для украинцев поединок во Франции не станет последним в еврокубковой кампании этого сезона.
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "Ренна". У вас есть четыре минуты и 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за "красно-черных".
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