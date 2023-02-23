Кто из известных футболистов играл за Ренна? Квиз

23 февраля донецкий "Шахтер" на выезде встретится с французским "Ренном" в рамках второго матча 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, первая игра закончилась победой "горняков" 2:1. Надеемся, что для украинцев поединок во Франции не станет последним в еврокубковой кампании этого сезона.

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "Ренна". У вас есть четыре минуты и 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за "красно-черных".