Ренн - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Шахтер" неплохо провел первую серию противостояния с "Ренном", но получил в итоге лишь минимальное преимущество в счете. Это позволит играть от соперника во Франции, но не позволит расслабиться. Собственно, один-единственный гол "Ренна" способен существенно перевернуть ситуацию.

Это вызов для Игоря Йовичевича и его подопечных – нужно большое хладнокровие.

Матч состоится в четверг, 23-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.

ЛЕ, стыковые матчи. Ответная игра

Первый матч - 1:2

23 февраля, Ренн, стадион "Роажон Парк"

Арбитр: Т.Штилер

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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