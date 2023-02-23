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Ренн - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Ренн - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" неплохо провел первую серию противостояния с "Ренном", но получил в итоге лишь минимальное преимущество в счете. Это позволит играть от соперника во Франции, но не позволит расслабиться. Собственно, один-единственный гол "Ренна" способен существенно перевернуть ситуацию.
Это вызов для Игоря Йовичевича и его подопечных – нужно большое хладнокровие.
Матч состоится в четверг, 23-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.
"Ренн" 22:00 "Шахтер"
ЛЕ, стыковые матчи. Ответная игра
Первый матч - 1:2
23 февраля, Ренн, стадион "Роажон Парк"
Арбитр: Т.Штилер
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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