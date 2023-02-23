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Ренн - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига Европы
(1 голосов)

Ренн - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ренн - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" неплохо провел первую серию противостояния с "Ренном", но получил в итоге лишь минимальное преимущество в счете. Это позволит играть от соперника во Франции, но не позволит расслабиться. Собственно, один-единственный гол "Ренна" способен существенно перевернуть ситуацию.

Это вызов для Игоря Йовичевича и его подопечных – нужно большое хладнокровие.

Матч состоится в четверг, 23-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.

"Ренн" 22:00 "Шахтер"

ЛЕ, стыковые матчи. Ответная игра
Первый матч - 1:2
23 февраля, Ренн, стадион "Роажон Парк"
Арбитр: Т.Штилер
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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