Бондаренко: Моя ошибка в матче с Ренном? Решил повысить трансферную стоимость Трубина

Полузащитник " Шахтера " Артем Бондаренко вспомнил свою ошибку при передаче назад в первом матче плей-офф Лиги Европы против "Ренна" (2:1), а также рассказал о своих сильных и слабых сторонах.

– В первом матче с "Ренном", перед удачно реализованного пенальти, у тебя была ошибка, которая привела к выходу соперника на ворота "Шахтера". Как она повлияла на тебя? Была ли потом какая-то неуверенность в своих силах или наоборот она мобилизовала?

– Неприятно, что ошибся, решил повысить трансферную стоимость Толика Трубина (смеется). На самом деле он меня очень выручил, если бы счет стал 1:1, нам бы было тяжело. И после этого в игре мог быть переломный момент, но хорошо, что все так закончилось.

- После того матча Трубин был несколько расстроен, возможно, это повлияло?

- Мы пообщались почему так случилось, но, в конце концов, это нормально, все ошибаются. Сегодня – он, завтра – я, и наоборот. Конечно, лучше было бы не допускать такой грубой ошибки, но как случилось.

– А с кем тебе наиболее комфортно взаимодействовать в центральном треугольнике?

– Мы уже привыкли играть со Степаненко, с Судаковым. То есть с ними комфортнее всего. Сейчас еще добавился Крыськив, с ним тоже очень комфортно. На самом деле легко взаимодействовать с теми ребятами, с которыми еще из Академии вместе играем. С Бондарем, Коноплей, Трубиным.

– Мы поговорили об ошибке, а какими эпизодами в своей игре доволен?

- Больше всего доволен победой. Не хочу выделять какие-либо моменты, потому что еще будет вторая игра, которая будет решающей. Поэтому увидим, что будет в ответном матче.

– Какие собственные скилы еще хотел бы прокачать?

– Я знаю компоненты игры, над которыми мне еще предстоит много работать, знаю свои слабые места. К примеру, это отбор мяча. Поэтому работаю над этим постепенно.