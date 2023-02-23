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С Топаловым и без Крыськива. Стартовые составы на матч Ренн - Шахтер

Лига Европы
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Стартовые составы команд

С Топаловым и без Крыськива. Стартовые составы на матч Ренн - Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 23 февраля, "Шахтер" проведет свой ответный (выездной) матч плей-офф раунда Лиги Европы против Ренна. Первый поединок закончился победой "горняков" 2:1.

Начнется матч в 22:00, и команды уже огласили стартовые составы на поединок:

"Ренн": Манданда, Трюффер, Белосьян, Омари, Спенс, Токо-Экамби, Майер, Сантамария, Докю, Гуйри, Калимуэндо

Запасные: Алемдар, Сален, Родон, Теате, Угочукву, Ву, Тэт, Меллинг, Г. Дуэ, Д. Дуэ, Салах

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Топалов, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Тейлор, Фарина, Козик, Ракицкий, Тотовицкий, Джурасек, Очеретько, Назарина, Сикан, Келси.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также доступна аудиотрансляция матча на Youtube.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн
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