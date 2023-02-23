Бондаренко: Пеналденко в деле? Просто шутка, по аналогии с Роналду

Полузащитник " Шахтера " Артем Бондаренко, который в матче ЛЕ с Ренном забил с пенальти свой первый гол в еврокубках, рассказал, как все происходило.

– Пенальти в ворота "Ренна" – твой первый еврокубковый гол. Чувствовал какой-то мандраж перед его исполнением и как вообще решали кто будет его избивать?

– Как-то на собрании так повелось, что я бью пенальти, потому и в этой игре взял на себя ответственность. Надеюсь, что это первый из многих голов. А мандраж немного был, трибуна гостей свистела, это заставило понервничать, но это нормально. Как говорится, гол не пахнет, потому очень рад, что забил.

- Пеналденко в деле – ты подписал свое фото с пенальти в Инстаграм. Что это? Это отсылка к нереализованному пенальти в составе молодежной сборной в матче отбора к Евро 2023 против Фарерских островов, когда с Судаковым неудачно разыграли пенальти?

– Просто шутка, по аналогии с Роналду. Его так называют, когда он забивает пенальти. В последнее время много исполняю одиннадцатиметровых.