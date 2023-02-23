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Бондаренко: Пеналденко в деле? Просто шутка, по аналогии с Роналду
Артем тот еще шутник
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Полузащитник "
– Пенальти в ворота "Ренна" – твой первый еврокубковый гол. Чувствовал какой-то мандраж перед его исполнением и как вообще решали кто будет его избивать?
– Как-то на собрании так повелось, что я бью пенальти, потому и в этой игре взял на себя ответственность. Надеюсь, что это первый из многих голов. А мандраж немного был, трибуна гостей свистела, это заставило понервничать, но это нормально. Как говорится, гол не пахнет, потому очень рад, что забил.
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– Просто шутка, по аналогии с Роналду. Его так называют, когда он забивает пенальти. В последнее время много исполняю одиннадцатиметровых.
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