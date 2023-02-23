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ЛЕ. Монако – Байер 2:3 (пен 3:5). Леверкузен закрыл гештальт по 11-метровым

Лига Европы
(1 голосов)

Байер сумел совершить камбек на выезде

ЛЕ. Монако – Байер 2:3 (пен 3:5). Леверкузен закрыл гештальт по 11-метровым

Фото: Bayer 04 Leverkusen, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч

23 февраля. Монако, Стад Луи II

Монако – Байер Леверкузен 2:3, пен. 3:5

(общий счёт – 5:5)

Голы: Бен Йеддер 19 (п), Эмболо 84 – Виртц 13, Паласиос 21, Адли 58

Монако: Нюбель – Матсима (Эдан Диоп, 61), Дисаси, Сарр, Энрике – Диатта (Фолланд, 110), Камара (Матазо, 70), Фофана, Головин (Боаду, 78) – Бен Сегир (Якобс, 78), Бен Йеддер (Эмболо, 78)

Байер: Градецки – Та, Тапсоба, Инкапье – Фримпонг (Диаби, 103), Паласиос, Андрих, Баккер – Адли (Амири, 74), Виртц (Азмун, 115) – Гложек (Шик, 70)

Предупреждения: Фофана 41, Энрике 119, Якобс 120 – Андрих 65, Паласиос 99

Пенальти: Азмун 0:1, Дисаси 1:1, Амири 1:2, Матазо 1:2 (перекладина), Тапсоба 1:3, Эмболо 2:3, Шик 2:4, Фолланд 3:4, Диаби 3:5

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В статье: Байер (Леверкузен) Монако
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