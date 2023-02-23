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ЛЕ. Монако – Байер 2:3 (пен 3:5). Леверкузен закрыл гештальт по 11-метровым
Байер сумел совершить камбек на выезде
Фото: Bayer 04 Leverkusen, Twitter
Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч
23 февраля. Монако, Стад Луи II
Монако – Байер Леверкузен 2:3, пен. 3:5
(общий счёт – 5:5)
Голы: Бен Йеддер 19 (п), Эмболо 84 – Виртц 13, Паласиос 21, Адли 58
Монако: Нюбель – Матсима (Эдан Диоп, 61), Дисаси, Сарр, Энрике – Диатта (Фолланд, 110), Камара (Матазо, 70), Фофана, Головин (Боаду, 78) – Бен Сегир (Якобс, 78), Бен Йеддер (Эмболо, 78)
Байер: Градецки – Та, Тапсоба, Инкапье – Фримпонг (Диаби, 103), Паласиос, Андрих, Баккер – Адли (Амири, 74), Виртц (Азмун, 115) – Гложек (Шик, 70)
Предупреждения: Фофана 41, Энрике 119, Якобс 120 – Андрих 65, Паласиос 99
Пенальти: Азмун 0:1, Дисаси 1:1, Амири 1:2, Матазо 1:2 (перекладина), Тапсоба 1:3, Эмболо 2:3, Шик 2:4, Фолланд 3:4, Диаби 3:5
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