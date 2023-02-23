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ВАР отменил гол Шахтера в матче с Ренном. Игра рукой – Видео
Не везет дончанам
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный арбитр матча Тобиас Штилер отменил гол "Шахтера" в ворота "Ренна" из-за игры рукой.
После подачи углового Даниил Бондаренко сделал скидку на Лассина Траоре, который находясь прямо перед воротами буквально затолкнул мяч в ворота. К сожалению, Бондаренко сыграл рукой во время передачи.
22' Лассина Траоре – отмененный гол.
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
23.02.2023 в 22:54
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