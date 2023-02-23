ВАР отменил гол Шахтера в матче с Ренном. Игра рукой – Видео

Главный арбитр матча Тобиас Штилер отменил гол "Шахтера" в ворота "Ренна" из-за игры рукой.

После подачи углового Даниил Бондаренко сделал скидку на Лассина Траоре, который находясь прямо перед воротами буквально затолкнул мяч в ворота. К сожалению, Бондаренко сыграл рукой во время передачи.

22' Лассина Траоре – отмененный гол.