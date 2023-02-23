С курьезным автоголом. Мидтьюлланн – Спортинг 0:4. Обзор матча, видео голов

В первом матче между этими командами представитель Дании сенсационно отстоял гостевую ничью со "Спортингом". Но дома "Миlтьюлланн" капитулировал, да еще и отличился курьезным автоголом. Забавный курьез случился на 85-й минуте. Это нужно видеть.

В целом же справедливый проход дальше "Спортbнга". Смотрите видеообзор матча.

ЛЕ. Стыковой раунд. Ответный матч

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Спортинг" (Португалия) 0:4

Голы: Коатес 21, Поте 50, Поте 77, Гартенманн (автогол) 85