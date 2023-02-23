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С курьезным автоголом. Мидтьюлланн – Спортинг 0:4. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Мидтьюлланн - Спортинг ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.02.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

С курьезным автоголом. Мидтьюлланн – Спортинг 0:4. Обзор матча, видео голов

Фото - ФК Спортінг / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче между этими командами представитель Дании сенсационно отстоял гостевую ничью со "Спортингом". Но дома "Миlтьюлланн" капитулировал, да еще и отличился курьезным автоголом. Забавный курьез случился на 85-й минуте. Это нужно видеть.

В целом же справедливый проход дальше "Спортbнга". Смотрите видеообзор матча.

ЛЕ. Стыковой раунд. Ответный матч
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Спортинг" (Португалия) 0:4
Голы: Коатес 21, Поте 50, Поте 77, Гартенманн (автогол) 85

Первый матч - 1:1

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Лига Европы
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