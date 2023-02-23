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ЛЕ. Ренн – Шахтер. 1:0. Экамби выводит французов вперед в ответном матче. ВИДЕО

Лига Европы
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Счет двухматчевого противостояния равный

ЛЕ. Ренн – Шахтер. 1:0. Экамби выводит французов вперед в ответном матче. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ренн" вышел вперед в ответном матче 1/16 Лиги Европы против "Шахтера. Отличился Карл Токо-Экамби.

Амин Гуири отдал отличную голевую передачу, а Карл Токо-Экамби расстрелял голкипера с близкой дистанции. Камерунец отправил мяч в левый угол ворот.

52' Карл Токо-Экамби – 1:0.

Счет двухматчевого противостояния теперь равный – 2:2.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Ренн Карл Токо-Экамби
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Комментарии (1)
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Kaiso Vegas
23.02.2023 в 23:23
на 99% "заслуга" Бондаренка
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