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ЛЕ. Ренн – Шахтер. 1:0. Экамби выводит французов вперед в ответном матче. ВИДЕО
Счет двухматчевого противостояния равный
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ренн" вышел вперед в ответном матче 1/16 Лиги Европы против "Шахтера. Отличился Карл Токо-Экамби.
Амин Гуири отдал отличную голевую передачу, а Карл Токо-Экамби расстрелял голкипера с близкой дистанции. Камерунец отправил мяч в левый угол ворот.
52' Карл Токо-Экамби – 1:0.
Счет двухматчевого противостояния теперь равный – 2:2.
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