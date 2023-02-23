ЛЕ. Рома - Зальцбург 2:0. Догнали остальную Италию

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Зальцбург" 2:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Белотти 33, Дибала 40

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски (Карсдорп 81), Кристанте, Матич, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (Вейналдум 81), Дибала (Эль-Шаарави 90+3), Белотти (Абрахам 87)

"Зальцбург": Кон, Дедич (Ван дер Бремпт 75), Соле, Бернардо, Улмер, Капальдо (Койта 84), Гурма-Дуат, Зайвальд (Глух 75), Кьергор (Сучич 46), Окафор, Адаму (Шешко 75)

Предупреждения: Ибаньес 4, Лоренцо Пеллегрини 5, Спинаццола 54, Залевски 74

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

В "Роме" любят напоминать о том, что являются наиболее успешной итальянской командой в Еврокубках последних лет. Единственной за пять последних в полуфинале Лиги Чемпионов, единственной за столько же в как минимум в двух полуфиналах Еврокубков (на самом деле была даже в трех). Единственной за 12 лет, кто выиграл Еврокубок. С такими резюме и такими заявлениями она не могла позволить себе отстать от остальной Италии.

Римляне были злы еще после первого матча, заявляя, что проиграли в Зальцбурге совершенно незаслуженно. И нынешний начали яростно, с давлением и скоростью. Попутно опровергая предположения СМИ и соцсетей, что этот турнир при заданиях в Серии А и кадровых проблемах им не нужен. Австрийцы пытались сопротивляться, уже в дебюте вывели Кьергора в центр штрафной (крайне слабый удар). Но были гораздо слабее соперника.

Началось ударом Дибалы из левой части вратарской. Кону повезло, что был слабым, повезло и с добиванием аргентинца головой в перекладину. От серии навесов гости с трудом, но отбились. Но в итоге были дважды пойманы на прорывах Спинаццолы по левому флангу, не виденных после его тяжелой травмы на Евро-2020. В первом случае прострел попал в защитника, но отскочил к Белотти для удара в упор, во втором Дибала технично замкнул.

Во втором тайме "Рома" уже пыталась удерживать преимущество. Сбалансированно. Почти поровну у ворот соперника, своих и в центре поля. Кое-что она пропустила. В дебюте тайма Адаму замыкал с шести метров, в середине завершал хорошую комбинацию. Но оба раза пробил плохо. А удар Кристанте издали был опаснее. Кон отбил его головой, уже не совсем понимая, куда летит мяч.

"Рома" не проигрывает в 14-ом домашнем матче плей-офф Еврокубков подряд - 12 побед и две ничьи. Ну а "Зальцбург" проигрывает второй гостевой подряд в Еврокубках в целом. После 0:4 от "Милана" в ноябре. Он сегодня не явился на первый тайм и выглядел лишенным таланта и остроты желания вернуться во втором. Его поражение и вылет, как и победа и проход "Ромы" дальше более чем заслуженны.

Все итальянские команды в Лиге Европы и Лиге Конференций проходят дальше. Все три в Лиге Чемпионов выиграли первые матчи 1/8 финала. И "Рома" не испортила картину.