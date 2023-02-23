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Лига Европы. Унион почти без проблем проходит Аякс

Лига Европы
(1 голосов)

Немецкая команда показала характер

Лига Европы. Унион почти без проблем проходит Аякс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига Европы, 1/16 финала

Унион - Аякс 3:1

Голы: Кнохе 20 (пен), Юранович 44, Духи 55 - Кудус 47

Унион: Реннов, Лейте, Кнохе, Духи, Руссийон, Хаберер, Хедира, Лайдуни, Юранович, Беккер, Беренс.

Аякс: Рульи, Бесси, Альварес, Тимбер, Ренш, Кудус, Классен, Тейлор, Бергвейн, Тадич, Бергейс.

Предупреждения: Беккер 20, Духи 28 - Клаасен 20, Бергейс 90+2, Кудус 90+5, Альварес 90+6, Тадич 90+7

Удаление: Альварес 90+7

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В статье: Аякс (Амстердам) Лига Европы Унион (Берлин)
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