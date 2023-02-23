ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1. Камбек имени тен Хага

Шлемазлы деградируют дальше. Кроме как с пенальти забить не в состоянии. Сами не играют, а лишь мешает играть другим. Пешеходами были, пешеходами остались. МЮ включил турбо и усе. Рука Переса за ненадобностью осталась в Мадриде:)