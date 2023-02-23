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ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1. Камбек имени тен Хага
"Манкунианцам" помогли выиграть замены, у "блауграны" не нашлось усиления на скамейке для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Стыки плей-офф раунда, ответный матч
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" 2:1
Голы: Фред 57, Антони 73 – Левандовски 18 (пен.)
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака (Далот 67), Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фред – Рашфорд (Мактоминей 67), Фернандеш, Санчо (Гарначо 67) – Вегхорст (Антони 46)
Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо (Алонсо 82), Кристенсен, Бальде – де Йонг, Бускетс, Кессье – Рафинья (Фати 75), Левандовски, Роберто (Торрес 70)
Предупреждения: Фернандеш 60, Гарначо 78, Каземиро 86 – Кессье 60, Левандовски 72, Бускетс 83
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