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ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1. Камбек имени тен Хага

Лига Европы
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(1 голосов)

"Манкунианцам" помогли выиграть замены, у "блауграны" не нашлось усиления на скамейке для запасных

ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1. Камбек имени тен Хага

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига Европы

Стыки плей-офф раунда, ответный матч

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" 2:1

Голы: Фред 57, Антони 73 – Левандовски 18 (пен.)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака (Далот 67), Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фред – Рашфорд (Мактоминей 67), Фернандеш, Санчо (Гарначо 67) – Вегхорст (Антони 46)

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо (Алонсо 82), Кристенсен, Бальде – де Йонг, Бускетс, Кессье – Рафинья (Фати 75), Левандовски, Роберто (Торрес 70)

Предупреждения: Фернандеш 60, Гарначо 78, Каземиро 86 – Кессье 60, Левандовски 72, Бускетс 83

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед
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Комментарии (12)
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metall5291 (Kharkiv)
24.02.2023 в 00:09
Яркая, но короткая еврокубковая история Барселоны в этом сезоне закончилась. Но не расслабляемся. Все её болельщики будут заниматься Реалом (ибо больше нечем).
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
24.02.2023 в 00:08
Шлемазлы, достаём веники и совочки, убираем за собой и готовимся освобождать первое место в Ла Лиге.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
24.02.2023 в 00:05
Шлемазлы деградируют дальше. Кроме как с пенальти забить не в состоянии. Сами не играют, а лишь мешает играть другим. Пешеходами были, пешеходами остались. МЮ включил турбо и усе. Рука Переса за ненадобностью осталась в Мадриде:)
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2023 в 00:04
Из международных турниров, наше только кубок Гампера
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+1
0
FRED73 (Харьков)
24.02.2023 в 00:03
Перес фсе купил. О5ть фуфулони Мадрид помешал а так бы они ого-го ...
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
24.02.2023 в 00:06
Да Перес просто сэкономил на этой игре. МЮ и без его руки сильнее:)
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+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2023 в 00:02
Как и писал в анонсе, поедут домой с плохим настроением
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
23.02.2023 в 23:59
В принципі по ділу Барса програла. Все таки відсутність Педрі, Гаві і Дембеле далась взнаки і не могла пройти непомітно з таким суперником. МЮ зараз на підйомі, будує нову команду з новим тренером. Не скажу, що сильно розчарований, все таки ЛЄ не є турніром Барселони і тепер можна сконцентруватись на чемпіонаті. Більше турбує слабка гра Фаті і Торреса, але то вже тема іншої розмови... Вболівальників Юнайтед вітаю з перемогою. Команда має всі шанси виграти трофей!
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+1
0
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hrdhrd (Украина)
23.02.2023 в 23:59
Ну всё, не будет требла
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+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2023 в 00:03
А может вообще нех**бла не будет
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
23.02.2023 в 23:57
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+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2023 в 00:05
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+1
-1

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