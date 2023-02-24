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Ренн – Шахтер. 2:0. Салах забивает второй и ставит дончан в неудобное положение. ВИДЕО

Лига Европы
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3:2 по итогам двухматчевого противостояния

Ренн – Шахтер. 2:0. Салах забивает второй и ставит дончан в неудобное положение. ВИДЕО

Фото: twitter.com/staderennais

Новина українською

"Ренн" забивает второй и выходит вперед в двухматчевом противостоянии с "Шахтером" в 1/16 Лиги Европы. Отличился Салах, но не Мохаммед.

Жереми Доку отдал точный пас в штрафную на Ибрагима Салаха. Последний мощно пробил в нижний левый угол.

106' Ибрагим Салах – 2:0.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн
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