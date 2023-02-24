Ренн – Шахтер. 2:1. Автогол спасает для дончан серию пенальти – Видео

"Ренн" в самой концовке встречи забивает автогол и помогает "Шахтеру" вырвать серию пенальти. Отрицательно отличился Жанюэль Белосьян.

Жанюэль Белосьян хотел выбить мяч, но отправил его за шиворот голкиперу. На самой последней минуте французы сами делают счет по итогам двухматчевого противостояния равным.

119' Жанюэль Белосьян – 2:1.