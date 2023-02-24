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Ренн – Шахтер. 2:1. Автогол спасает для дончан серию пенальти – Видео

Лига Европы
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Ренн – Шахтер. 2:1. Автогол спасает для дончан серию пенальти – Видео

shakhtar.com

Новина українською

"Ренн" в самой концовке встречи забивает автогол и помогает "Шахтеру" вырвать серию пенальти. Отрицательно отличился Жанюэль Белосьян.

Жанюэль Белосьян хотел выбить мяч, но отправил его за шиворот голкиперу. На самой последней минуте французы сами делают счет по итогам двухматчевого противостояния равным.

119' Жанюэль Белосьян – 2:1.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Ренн
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