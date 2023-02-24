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Венгры с тренером россиянином во главе и претендент на корону АПЛ. Потенциальные соперники Шахтера в 1/8-й финала ЛЕ
Шахтер при жеребьевке будет среди не сеянных команд
shakhtar.com
"Шахтер" прошел французский "Ренн" в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы (1:2; 5:4 в серии пенальти), гарантировав себе место в 1/8-й финала турнира.
Там "Шахтер" встретится с одной из команд, выигравшей группу Лиги Европы осенью. Восемь этих команд автоматически прошли в 1/8-ю финала, заняв место в посеве. "Шахтер", прошедший через стыковой раунд, будет вне посева.
Потенциальные соперники:
- "Ференцварош" (Венгрия);
- "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия);
- "Фенербахче" (Турция);
- "Фейеноорд" (Нидерланды);
- "Фрайбург" (Германия);
- "Бетис" (Испания);
- "Реал Сосьедад" (Испания);
- "Арсенал" (Англия).
Жеребьевка состоится в пятницу, 24-го февраля, в 13:00.
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Комментарии (4)
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Пришта Литин (Київ)
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Cassid (Kiev)
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янковский ян (Запорожье)
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