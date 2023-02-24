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Венгры с тренером россиянином во главе и претендент на корону АПЛ. Потенциальные соперники Шахтера в 1/8-й финала ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Шахтер при жеребьевке будет среди не сеянных команд

Венгры с тренером россиянином во главе и претендент на корону АПЛ. Потенциальные соперники Шахтера в 1/8-й финала ЛЕ

shakhtar.com

UA-Футбол
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"Шахтер" прошел французский "Ренн" в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы (1:2; 5:4 в серии пенальти), гарантировав себе место в 1/8-й финала турнира.

Там "Шахтер" встретится с одной из команд, выигравшей группу Лиги Европы осенью. Восемь этих команд автоматически прошли в 1/8-ю финала, заняв место в посеве. "Шахтер", прошедший через стыковой раунд, будет вне посева.

Потенциальные соперники:

  • "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия);
  • "Фенербахче" (Турция);
  • "Фейеноорд" (Нидерланды);
  • "Фрайбург" (Германия);
  • "Бетис" (Испания);
  • "Реал Сосьедад" (Испания);
  • "Арсенал" (Англия).

Жеребьевка состоится в пятницу, 24-го февраля, в 13:00.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Пришта Литин (Київ)
24.02.2023 в 01:24
чудно пройшли Ренн. Далі краще або мадяри,або бельгійці, ще можна Фєнєр.
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+1
0
Kaiso Vegas
24.02.2023 в 01:19
Перша 4ка виглядає значно привабливіше: пройти німців, англійців або іспанців буде надважкою задачею.Хоча для досвіду хлопцям було б добре зіграти з Арсеналом або Сосьєдадом (тим паче, що завдання для таблиці коеффіцієнтів виконано)
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+4
0
Cassid (Kiev)
24.02.2023 в 01:18
Надо турков.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
24.02.2023 в 01:17
Тяжело будет с арсеналом и реалом Сосьедад. С остальными можно играть.
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0
-2

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