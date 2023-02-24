Венгры с тренером россиянином во главе и претендент на корону АПЛ. Потенциальные соперники Шахтера в 1/8-й финала ЛЕ

"Шахтер" прошел французский "Ренн" в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы (1:2; 5:4 в серии пенальти), гарантировав себе место в 1/8-й финала турнира.

Там "Шахтер" встретится с одной из команд, выигравшей группу Лиги Европы осенью. Восемь этих команд автоматически прошли в 1/8-ю финала, заняв место в посеве. "Шахтер", прошедший через стыковой раунд, будет вне посева.

Потенциальные соперники:

" Ференцварош" (Венгрия);

"Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия);

"Фенербахче" (Турция);

"Фейеноорд" (Нидерланды);

"Фрайбург" (Германия);

"Бетис" (Испания);

"Реал Сосьедад" (Испания);

"Арсенал" (Англия).

Жеребьевка состоится в пятницу, 24-го февраля, в 13:00.