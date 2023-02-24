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WhoScored: Трубин - герой матча Ренн - Шахтер. Автор автогола Белосян - антигерой
Оценки за матч
shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в серии пенальти все-таки все-таки
По итогам матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия игроков на поле.
Ожидаемо лучшим игроком был признан голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который взял три послематчевых пенальти с оценкой за игру 8.7. Также хорошую оценку 7.3 в составе "горняков" получил Ефим Конопля.
У "Ренна" лучшая оценка матча у форварда Амина Гуири – 8.4.
А самую низкую оценку в поединке получил центрбек французской команды Жануель Белосян, который на 119-й минуте срезал мяч в свои ворота.
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