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WhoScored: Трубин - герой матча Ренн - Шахтер. Автор автогола Белосян - антигерой

Лига Европы
(1 голосов)

Оценки за матч

WhoScored: Трубин - герой матча Ренн - Шахтер. Автор автогола Белосян - антигерой

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в серии пенальти все-таки все-таки выбил французский "Ренн" (2:1, 1:2, 5:4 пен.).

По итогам матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия игроков на поле.

Ожидаемо лучшим игроком был признан голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который взял три послематчевых пенальти с оценкой за игру 8.7. Также хорошую оценку 7.3 в составе "горняков" получил Ефим Конопля.

У "Ренна" лучшая оценка матча у форварда Амина Гуири – 8.4.

А самую низкую оценку в поединке получил центрбек французской команды Жануель Белосян, который на 119-й минуте срезал мяч в свои ворота.

WhoScored: Трубин - герой матча Ренн - Шахтер. Автор автогола Белосян - антигерой - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Ренн Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
24.02.2023 в 03:01
Щось у таблиці я зовсім інші цифри бачу .Найгірший серед французів - Мелінґ з 5,5 ( у Белосяна 5,8). А найгірший футбольор матчу, звісно, шо Сікан - 5,2
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download1 (huyersk)
24.02.2023 в 02:44
у шахтарів такі низьки оцінки.. Ну і ладно.. Зубков, наприклад, потужно відіграв..
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