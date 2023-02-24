WhoScored: Трубин - герой матча Ренн - Шахтер. Автор автогола Белосян - антигерой

Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в серии пенальти все-таки все-таки выбил французский "Ренн" (2:1, 1:2, 5:4 пен.) .

По итогам матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия игроков на поле.

Ожидаемо лучшим игроком был признан голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который взял три послематчевых пенальти с оценкой за игру 8.7. Также хорошую оценку 7.3 в составе "горняков" получил Ефим Конопля.

У "Ренна" лучшая оценка матча у форварда Амина Гуири – 8.4.

А самую низкую оценку в поединке получил центрбек французской команды Жануель Белосян, который на 119-й минуте срезал мяч в свои ворота.