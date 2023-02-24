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Йовичевич: Снимаю кепку перед командой – огромный респект

Лига Европы
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"Шахтер" вышел в следующую стадию Лиги Европы

Йовичевич: Снимаю кепку перед командой – огромный респект

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал победу над французским "Ренном" (1:2, 5.4 пенальти) в 1/16 финала Лиги Европы.

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"Начну с темы Крыськива. Никто не знал, и я не хотел на предматчевой пресс-конференции говорить, что он травмировался на этой неделе – это выбило его из ритма где-то на неделю. Небольшая травма, но он не мог сыграть никак. По совету врачей мы его просто сохранили, чтобы он был готов к чемпионату и помог нам, как он нам помогает. На его место решили поставить Топалова, считая, что он где-то может растянуть команду, воспользоваться пространством, выполнить подачу с левой ноги. Понимали, что нас будут накрывать, поэтому через комбинаторику через длинный пас можем добраться до позиции, из которой он может прострелить и обострить атаку. Могу похвалить его, потому что он долго не играл, и это его первый матч европейского уровня. Он был на высоте и в течение матча набирал обороты, и я доволен его игрой.

В общем-то мы знали, что будет очень тяжелый матч с "Ренном". Вы увидели толчок публики, атмосферу на стадионе – это отлично. Это моя мечта, просто моя мечта – чтобы наши болельщики нас толкали вперед на нашем стадионе. И тогда гораздо легче играть. Но знали, что будет тяжело, что нужно будет терпеть, и тот характер, который мы показали, который показываем – он не одноразовый, и это уже не исключение, а стиль жизни этой команды. И я снимаю кепку перед ними – огромный им респект. Получаю такое удовольствие, когда вижу, как они борются! И это не демагогия, не пустые слова, что мы играем за Украину.

Считаю, что первый тайм особенно был очень тяжелым. Мы не хотели подстраиваться, но команда соперника заставляла. Особенно Доку – таких футболистов очень мало на рынке в целом. Он сам играл против нас, можно сказать. Он берет на себя, обостряет, создает количественное преимущество – очень тяжело играть против него.

Второй тайм, думаю, мы сыграли на хорошем уровне, на такой солидности. Это первые наши матчи в Лиге Европы, и я не могу найти слов, кроме как поблагодарить команду за то, что мы умерли сейчас по-спортивному, "взломали" себе несколько ног... Я не знаю, это такая награда Господня за наш труд , что мы показываем. И хотелось бы, чтобы вы гордились нами, как мы гордимся вами. Это взаимная любовь. И идем дальше. Следует отдохнуть и подождать жеребьевки", - подытожил Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Ренн
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Источник:
shakhtar.com

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